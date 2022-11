Voluntarii din Bistrița Năsăud învață cum să salveze vieți în cadrul programului „Salvator din Pasiune” al ISU

Cei care vor să devină „Salvatori din Pasiune” pot să urmeze la Bistrița Năsăud un curs de prim ajutor, unde învaţa cum să salveze vieți.

40 de persoane - elevi, studenți, medici sau chiar oameni obișnuiți - au răspuns invitației Inspectoratului pentru Situații de Urgență și au participat la programul de pregătire.

La final obțin un certificat de voluntar și au șansa de a lucra alături de profesioniști.

Cursul își propune să-i învețe pe cei interesați atât informații teoretice, cât și practice, despre cum pot să salveze viața unui om într-o situație de urgență, dar și atunci când văd pe cineva în pericol pe stradă. Printre cei 40 de cursanți înscriși, le-am găsit pe două surori, care s-au gândit că le vor fi utile informațiile învățate aici.

Bianca, cursant: „Eu am un copil de doi ani și nouă luni și s-a întâmplat să mi se înece și nu am știut cum să reacționez. Și acum, prin cursul acesta, o să ştiu ce am de făcut.”

Ana Maria, cursant: „Orice om ar trebui să aibă cunoștințe despre astfel de acțiuni, pentru că inevitabil putem să găsim victime.”

O doamnă este stomatolog și a venit la curs pentru a căpăta mai multă experiență în medicina de urgență.

Loredana Sălanță, medic stomatolog, cursant: „Voiam un ajutor în plus. În cabinetul stomatologic se poate întâmpla orice, administrăm substanțe pacienților, medicamente care pot să le dea alergii.”

Activitatea se desfășoară în prezența unui instructor, care îi supraveghează pe cursanți. La final, cei înscriși obțin un certificat de voluntar și posibilitatea de-a lucra alături de salvatorii de la ISU.

Adrian Timiș, coordonatorul cursului: „O parte dintre cei care participă la cursurile noastre urmează activitatea de intervenție pe echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița.”

Cursul durează șase săptămâni și este gratuit. Proiectul a început în 2019 și până acum au absolvit programul aproape 300 de oameni.

