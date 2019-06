Român de 28 ani dat dispărut de două săptămâni în Italia. Apelul familiei

Un român de 28 de ani este dat dispărut de două săptămâni, în Italia, familia acestuia lansând un apel disperat pe rețelele de socializare.

Leonard Tamaș, care locuiește în localitatea italiană Castelfranco Veneto, provincia Treviso, a fost văzut plecând cu bicicleta în data de 8 iunie și de atunci nu se mai știe nimic de el.

Sora lui a postat un mesaj disperat pe Facebook pentru a-și găsi fratele.

"Bună ziua. Îmi caut fratele, de la care nu mai am vești de 13 zile. Are 28 de ani împliniți ieri, născut în România, trăia la Castelfranco Veneto. Se numește Tamaș Leonard, are 1,68 metri înălțime, păr negru, ochi căprui, circa 63 de kilograme. Era îmbrăcat cu un tricou roz și pantaloni lungi verde închis când a ieșit. Ieșise cu bicicleta. Am făcut denunț la carabinieri pentru dispariția sa acum 4 zile, dar până în acest moment nicio veste. Dacă-l recunoaște cineva, să mă contacteze, vă rog. Ajutați-mă să-l găsesc.”, a scris sora lui Leonard pe data de 20 iunie.

Facebook.com

Mesajul a fost share-uit de peste 2000 de oameni.

Tânărul român a împlinit 28 de ani pe data de 19 iunie 2019.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!