Reportaj la Viscri înainte de încoronarea regelui Charles al III-lea

Nu există o recepție sau chiar vreun hol la Casa de Oaspeți, un trio de clădiri rustice lângă un sat vechi de 350 de ani din Valea Zălanului, în Transilvania, scrie New York Times.

Înregistrările la cazare se fac în sala de mese comună și o femeie, care este și bucătăreasa, îți predă o cheie antică.

Acesta va deschide ușa către una dintre cele șapte camere, toate arătând ca și cum ar fi fost mobilate cu o ediție românească a revistei House Beautiful din 1740. Singurele accente contemporane sunt date de ceainicele electrice, calorifere și apa îmbuteliată.

Este tratamentul regal, în stilul Regelui Charles.

Sâmbătă, monarhul englez va fi încoronat cu tot spectacolul care a făcut din familia regală britanică maeștri fără egal în arta magnifică a fastului, cu festivități care încep cu o procesiune de la Palatul Buckingham.

200 de dolari cazare pe noapte, la pensiunea Regelui Charles

Aceasta este doar cea mai faimoasă dintre reședința regelui. El se îndreaptă spre un imperiu imobiliar în valoare de 25 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, un portofoliu care include 56 de căsuțe, 12 case și șapte palate.

Pensiunea este departe de a fi cea mai luxoasă, dar oferă această distincție singulară: pentru aproximativ 200 de dolari pe noapte, cu mese incluse, oamenii de rând sunt primiți cu bunăvoință.

Regele este proprietarul acestei proprietăți din 2008 și el se află aici în vacanță timp de o săptămână aproape în fiecare lună mai, aducând prieteni și o suită de securitate. Este un colț liniștit al lumii, în care timpul pare să se fi oprit acum câteva secole, iar regele l-a descris adesea ca fiind unul dintre locurile sale favorite.

Ceea ce sugerează că bărbatul aflat în mijlocul a ceea ce va fi cel mai zgomotos eveniment al planetei în acest weekend preferă liniștea și intimitatea pe care le găsește la aproximativ 2.400 de kilometri distanță de Londra, pe drumurile neasfaltate și pădurile sălbatice din Munții Carpați.

Și, în timp ce oaspeții care vin aici nu ar trebui să se aștepte să-l întâlnească pe cel mai recent rege al Angliei ​​- când este el prezent, locul este complet rezervat - ei se pot plimba prin aceleași locații și pot explora aceleași pajiști verzi.

Cei care prind ceea ce se numește Camera Prințului pot dormi și în același pat.

”Un cerc virtuos în care omul și natura sunt în echilibru”

Regele Charles elogiază farmecul României de zeci de ani. „Există un sentiment de continuitate veche aici”, a explicat el într-o poveste de anul trecut, în The Spectator.

„Un cerc virtuos în care omul și natura sunt în echilibru”. El a explicat și această afinitate ca o chestiune de moștenire. El este înrudit, spune el, cu Vlad Țepeș, fostul conducător al Țării Românești, care a inspirat „Dracula” lui Bram Stoker.

„Transilvania este în sângele meu”, a glumit el în timpul unui interviu televizat din 2011. O varietate de surse, inclusiv un tabloid britanic și site-ul Romanian Tour Store, l-au susținut în acest sens, afirmând că este strănepotul lui Vlad.

Mai concret, regele este rudă cu contesa Claudine Rhédey von Kis-Rhéde, care s-a născut în Transilvania și este stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a.

Încoronarea monarhului britanic este programată pentru 6 mai.

Cu toate acestea, pasiunea regelui pentru această zonă ține mai mult de păduri decât de familie. Spațiile verzi și satele vechi din Regatul Unit tind să fie mai elegante și mai îngrijite, a spus contele Tibor Kalnoky, aristocratul român în vârstă de 56 de ani, care a supravegheat renovarea pensiunii și care, atunci când nu lucrează ca medic veterinar, ajută la menținerea locului în funcțiune.

„În Anglia, este mai degrabă o scenă; este mai artificial”, a spus el într-un interviu. „Puteți găsi o geantă Gucci într-un sat din Cotswolds, dar nu va mai fi mult noroi în jur – sau găini care se plimbă pe stradă, pe care le avem aici. Este diferența dintre Disneyland și lucrul real”.

Cum a ajuns regele Charles să aibă casa de la Viscri

Kalnoky, care este înalt, urban și vorbește fluent cinci limbi, a fost crescut în exil la Paris, unde familia sa a locuit după ce comuniștii au preluat România.

Vorbește cu un accent paneuropean de neînlocuit și pare gata să glumească despre aproape orice - cu o singură excepție. În calitate de conte din Transilvania, ar vrea să invite cu drag pe toată lumea să-l scutească de glumele cu Dracula. Nu a auzit niciodată una care să fie amuzantă.

„Întotdeauna îngrozitoare”, a spus el. „Întotdeauna un clișeu”.

Cel mai bine ar fi să lăsați lucrurile lui Dracula pe seama contelui, pentru că a inclus unul destul de bun în pensiune. Fiecare cameră vine cu un bulb de usturoi bătut în cuie deasupra ușii, o aluzie la cea mai acută alergie alimentară a infamului mușcător de gât.

Povestea modului în care regele Carol a ajuns să dețină o pensiune în România începe cu unul dintre strămoșii lui Kalnoky.

În secolul al XVI-lea, Bálint Kalnoky a fost primul proprietar documentat al Văii Zălanului, iar aproximativ 100 de ani mai târziu au fost construite o serie de case pentru suflătorii de sticlă de la o fabrică de sticlă din apropiere. Acea fabrică a dispărut de mult din ceea ce este astăzi satul Zalánpatak, cu o populație de 94 de locuitori.

Prințul de Wales a început să viziteze România la sfârșitul anilor 1990. O casă din satul istoric Viscri a atras roiuri de turiști, a raportat BBC. El și contele, care îi este rudă, sunt prieteni, iar când prințul de atunci a cerut ajutor pentru a găsi o evadare românească mai retrasă, contele a avut o idee.

„În timp ce își descrie casa visurilor, mi-am dat seama că s-ar putea să cunosc chiar acea casă”, și-a amintit el. Au mers pe jos 18 kilometri de la casa contelui din Micloșoara până la ceea ce era atunci un grup de clădiri care aveau mare nevoie de o renovare temeinică.

”Exact asta am avut în minte”

„Când am ajuns, am întrebat: „Merge asta?” și el a spus: „Exact asta am avut în minte”.

Renovarea a început cu o clădire și apoi s-a extins pentru a include încă două, pe măsură ce numărul oaspeților invitați de prinț creștea. Rămâne departe de a fi impecabilă. Cuvântul „autentic” devine proeminent pe site-ul web al pensiunii.

Chiar și puținele atingeri contemporane ar putea avea nevoie de o modificare. În timpul unei șederi de weekend recente în ceea ce se numește Camera Piticului - probabil pentru că intrarea în baie are, dintr-un motiv oarecare, înălțimea de aproximativ 1,2 metri - căldura era fie oprită, iar camera îngheța, fie dată la maxim, iar camera era o cutie de transpirație.

Există câteva imagini ale regelui împrăștiate ici și colo, iar Camera Prințului are o fotografie a mamei sale de când era tânără. Totuși, acesta nu este un altar și oricine caută fiorul de a merge pe urmele monarhului are opțiuni mai convenabile. Un zbor de la Londra la București durează mai mult de trei ore, iar drumul până la Zalánpatak este de încă trei ore și jumătate, o parte din el pe drumuri neasfaltate.

Profiturile din operațiunile de aici merg către Fundația Prințul de Wales din România, care sprijină programe educaționale și formarea de competențe. Dar pensiunea nu este tocmai o mașină de bani, așa cum spunea contele.

”Aici nu vezi niun alt semn de viață umană”

Pandemia de coronavirus a avut un impact devastator și, deoarece România împarte granița cu Ucraina, mulți oameni sunt descurajați de apropierea relativă a războiului cu Rusia, chiar dacă cel mai apropiat oraș ucrainean este la mai mult de 320 de kilometri distanță.

„Ne-a trecut prin minte, dar nu ne-a dezamăgit, evident”, a spus Charlotte Cotton, o britanică de 54 de ani, care a fost în vizită într-un weekend recent împreună cu sora, fratele și mama ei. Familia îl consideră foarte bun pe noul rege, deși nu el a fost motivul pentru care au plecat din Anglia. Au vrut o natură fără obstacole și au găsit-o în toate direcțiile în care mergeau.

„Poți să fii în Scoția și să te simți ca și cum ai fi pe cont propriu, dar apoi te lovești de un drum sau găsești o parcare sau o potecă cu un semn pe ea”, a spus Ben Stephens, fratele doamnei Cotton.

„În timp ce aici, nu vezi niciun alt semn de viață umană”, a continuat doamna Cotton. „Fără stâlpi de telefon, fără mașini. Nici măcar nu auzi avioanele. Nu am văzut urme umane. Am văzut amprente de urs”.

În afară de plimbările și mesele în natură - există 10 meniuri diferite, inclusiv o varietate de gulașuri - activitățile sunt destul de limitate. Pentru aproximativ 65 de dolari, există opțiunea suplimentară a unui picnic și plimbare cu o căruță trasă de doi cai.

Într-o după-amiază, șoferul a condus caii timp de 40 de minute, apoi s-a oprit și a pus un grătar peste un mic foc. Prânzul a fost friptură de miel cu o marinadă în stil asiatic, tacos de creveți cu salsa de ananas și un suc de ghimbir cu căpșuni.

Stați, acestea sunt felurile de mâncare oficiale pentru încoronare, pe care publicul este îndemnat să le încerce. Această masă a fost o bucată de carne de porc și ciuperci. Într-un câmp din apropiere, un cioban avea grijă de 100 de oi care behăiau puternic.

Călătoria înapoi a trecut prin satul alăturat, unde oamenii aveau grijă de curțile lor sau urmăreau găini. Fără mașini și tractoare, această colecție de case ar fi părut veche de cel puțin 100 de ani.

Cum se poartă Charles cu oamenii locului

De-a lungul drumului de pământ singuratic al cătunului există o capelă ortodoxă și o biserică catolică, precum și un magazin care se deschide ori de câte ori cineva sună la soneria de la intrare. Aproape fiecare casă are un câine care latră, animale de companie care se dublează ca dispozitive de avertizare a urșilor.

Cei mai mulți locuitori într-o după-amiază recentă de miercuri au spus că l-au văzut sau l-au întâlnit pe regele Charles în timpul vizitelor sale de-a lungul anilor. Îi salutaseră cu mâna când mergea pe drum și, din când în când, schimbaseră câteva cuvinte.

„Este foarte amabil, foarte prietenos”, a spus Ibolya Preda, care are 87 de ani și a trăit în acest sat toată viața. „A strâns mâna tuturor”.

Câțiva săteni l-au descris pe prințul de atunci invitându-i pe zeci de ei la pensiune unde a supravegheat competițiile de tăiere a ierbii, o tradiție veche de secole în Transilvania care presupunea coase și multă măturare frenetică a brațelor. Oamenii au fost împărțiți în echipe de șase persoane.

„Acest tip spune că a fost în echipa care a câștigat”, a spus Abigél Preda, nepoata doamnei Ibolya, care a ajutat la traduceri în timpul unei plimbări. Vorbea peste un gard cu un bărbat de vârstă mijlocie care fuma o țigară.

Echipa câștigătoare a concursului de cosit a primit ca premiu o tocană

El a spus că premiul pentru el și echipa sa a fost o farfurie de tocană - un fel de mâncare din familia gulașului - lângă prinț, deși nu tocmai cu prințul.

„A spus că prințul avea gardieni înarmați în jurul lui”, a spus doamna Preda. „Dar au putut vorbi cu el”.

Consensul a fost că regele Charles nu făcuse nimic pentru a schimba viața în sat, ceea ce nu părea să deranjeze pe nimeni aici. Locul ar putea lăsa impresii mai durabile vizitatorilor săi, mulți dintre ei au scris recenzii strălucitoare într-o carte de oaspeți cu numele prințului pe ea. Chiar și criticii familiei regale, se pare, sunt cuceriți.

„Prințule Charles, din păcate rămânem republicani”, a scris o familie din Londra, folosind termenul britanic pentru cei care doresc să desființeze monarhia. „Dar vă felicităm pentru gustul excelent”.