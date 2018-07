Reacția unei chelnerițe după ce un client o pipăie într-un restaurant. VIDEO

youtube.com

Imaginile care surprind momentul în care o chelneriță de 21 de ani se apără și-l lovește pe un client care a pipăit-o pe fund s-au viralizat.

Emilia Holden, în vârstă de 21 de ani, a ajuns vedetă în presa americană după ce s-a răzbunat perfect pe bărbatul care a pipăit-o pe fund într-o pizzerie, relatează People.

Ryan Cherwinski, în vârstă de 31 de ani și tată a doi copii, se afla la restaurantul din Georgia cu partenera cu care are o relație de 11 ani.

Bărbatul a fost filmat atingând-o pe fund pe Emilia. Milioane de oameni au urmărit și distribuit înregistrarea. Tânăra a crezut că este vorba de o glumă a unui coleg de muncă, însă nu a stat apoi pe gânduri, l-a oprit pe Ryan și l-a trântit într-o masă.

Bărbatul s-a scuzat spunând că a vrut s-o dea pe femeie din calea sa, dar imaginile îl contrazic. În cele din urmă a fost arestat.



”Nu mi-a venit să cred că un străin îmi face asta. Am reacționat repede. Nu credeam că sunt în stare să-l confrunt. Nu are niciun drept să-mi arate lipsa asta de respect” a reacționat Emilia.

