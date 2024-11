RezultateVot.ro – Șase ani de transparență și informare electorală pentru cetățeni, în pofida statului

De șase ani, platforma RezultateVot.ro centralizează întreg istoricul electoral postcomunist al României și a fost singura sursă de vizualizare în timp real a rezultatelor alegerilor. Este un efort uriaș de transparentizare și de deschidere de informații despre cel mai important act democratic, votul, efort asumat în totalitate de către o organizație a societății civile, Code for Romania, în lipsa acțiunii statului.

În mod repetat, am înaintat autorităților publice oferta de a prelua platforma gratuit. Am făcut acest lucru inclusiv în ultima lună, atât în discuțiile directe cu președintele AEP, cât și în discuțiile cu echipa instituției.

Am fost uimiți acum câteva zile când am aflat că STS a dezvoltat separat funcționalități de vizualizare de date. Pe de o parte, este un gest de normalitate pe care îl așteptam de foarte mult timp, dar pe de altă parte, ne-ar fi plăcut ca acest efort să nu duplice o muncă deja făcută folosind resurse publice.

În ciuda acestui gest tardiv din partea statului, platforma RezultateVot.ro continuă să rămână un exemplu de responsabilitate socială și angajament civic cu milioane de utilizatori unici la fiecare rând de alegeri. Ne bucurăm că, prin muncă asiduă și dedicare, am reușit să oferim cetățenilor români un acces continuu și sigur la informațiile esențiale despre procesul electoral, contribuind astfel la întărirea încrederii în democrație și la promovarea transparenței în instituțiile publice.

În nenumărate rânduri accesul la date a fost limitat sau temporizat. În luna iunie, la alegerile locale și europarlamentare, cu mai puțin de o zi înaintea votului, accesul IP-urilor comerciale la date a fost restricționat. Același lucru s-a petrecut și la începutul procesului de votare în diaspora pentru aceste alegeri prezidențiale.

Chiar și acum, există o limitare tehnică de acces la tragerea automatizată a datelor din sursa publică de date pe care o avem la dispoziție atât noi, cât și presa din România, astfel că indiferent de cât de repede am răspunde la orice provocare, întotdeauna vom avea o întârziere în a afișa informațiile. Recomandarea pe care am primit-o a fost să tragem datele mai rar, lucru neacceptabil pentru a ne putea îndeplini misiunea de a informa rapid publicul dintr-o sursă independentă.

Structura datelor este certă doar în momentul în care datele reale chiar ajung în sistem. La fiecare rundă de alegeri, fie avem fie nu avem coduri de județe, abrevierile sunt sau nu consistente de la o rundă electorală la alta, candidații sunt redactați diferit și deși, în teorie, există mostre de date emise cu câteva zile înainte de alegeri, nu știm dacă ele vor fi păstrate întocmai în seara în care încep să vină rezultatele. Structura de date pentru referendumul din București am putut să o consultăm cu mai puțin de 48 de ore înainte de scrutin. Asta înseamnă că noi lucrăm reactiv, deși am cerut și ni s-a promis cooperare.

La mai mult de 30 de minute de la închiderea urnelor, AEP publică rezultate în timp real pe platforma dedicată alegerilor. Seturile de date, însă, nu au fost publice pentru a fi preluate și afișate în alte medii. Singura sursă este site-ul AEP. Contactați telefonic, reprezentanții Direcției Generale Informatică a AEP au fost surprinși de faptul că rezultatele se află pe platforma lor și au solicitat să le transmitem pe mail o captură de ecran de pe site-ul lor. Situația a fost remediată la 5 minute după transmiterea mail-ului.

În contextul incertitudinilor, lipsei răspunsurilor și a atâtor incidente, devine foarte dificil pentru societatea civilă să contribuie la transparentizarea procesului electoral. Este esențial ca autoritățile să înțeleagă că transparența nu trebuie doar mimată, ci și garantată și protejată, iar orice acțiune care limitează acest drept fundamental va fi un pas înapoi în dezvoltarea unei democrații autentice.

În fața oricăror obstacole, vom rămâne dedicați misiunii noastre de a pune la dispoziție informațiile corecte și verificate, pentru ca fiecare vot să conteze și fiecare cetățean să aibă acces la datele care definesc viitorul nostru comun.

În această seară, și în toate celelalte, dreptul la informare va prevala. Facem toate eforturile pentru a asigura că platforma rezistă provocărilor și asigură accesul continuu la informații corecte.