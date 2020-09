Producția de struguri, afectată de lipsa ploilor. Vom avea vin mai puţin, dar mai bun

Arșița a lăsat urme adânci și în mare parte din podgoriile românești, unde producția de struguri va fi și cu 30 la sută mai mică, față de cea din 2019.

Este o nouă provocare pentru producătorii de vin ale căror afaceri aproape că s-au prăbușit odată cu închiderea restaurantelor și anularea evenimentelor. Partea plină a paharului este că în lipsa ploilor strugurii sunt mai dulci, așa că vinul, cu precădere cel roșu, va fi unul de colecție.

În Dealu Mare, cea mai compactă zonă viticolă din România, cu o suprafață de peste 15.000 de hectare de viță de vie, culesul a început în urmă cu două săptămâni. Dacă anul trecut grindina a fost cea care a stricat recolta viticultorilor de aici, în 2020 producția de struguri a fost redusă de seceta prelungită.

Aurelia Vișinescu, proprietar cramă: „Producția de anul acesta este mai mică decât producțiile medii din Dealu Mare. Estimăm undeva în jur de 25-30 la sută mai puțin decât o producție normală."

Aceleași probleme sunt în tărâmurile bătute de soare din Dobrogea, dar și în Moldova. Și aici vorbim de producții de struguri mai mici și cu 30 la sută, față de anul trecut.

Mihai Baniță, vinificator cramă: „Anul ăsta o problemă foarte mare a fost lipsa precipitațiilor, multe parcele au suferit de lipsa ploii. Se impune, poate, începerea unor proiecte de înființare de sisteme de irigații în plantațiile viticole, inclusiv pe deal, pentru că seceta se acutizează de la an la an."

Dar lipsa apei și arșița soarelui fac strugurii mai dulci și mai aromați, ceea ce înseamnă zahăr mai mult și o concentrație de alcool mai ridicată. Așadar, un vin de excepție.

Bogdan Costăchescu, vinificator cramă: „Vinurile ar trebui să fie mai concentrate, mai expresive, mai profunde, am putea spune, cu mai multă amplitudine. Clar un an care va fi, acolo, în calendarul enologic, un an particular."

Doar în podgoriile din vestul țării sunt motive de bucurie.

Ariana, manager cramă: „În perioada iunie-iulie am avut ploi, drept urmare productivitatea din acest an este mai mare cu 10 la sută, mai mare decât anul trecut. Suntem optimiști că anul acesta va fi un an bun atât pentru spumante, cât și pentru vinuri albe și roșii."

România se află pe locul 10 în lume și pe 5 în Uniunea Europeană la suprafața cultivată cu viță de vie.

Vorbim de 191.000 de hectare de viță de vie. Adică o suprafață cultivată cam de 8 ori cât Bucureștiul, de pe care anul trecut s-au recoltat 1,3 milioane de tone de struguri. Ca cifre, România rămâne unul dintre jucătorii importanți de pe piața de profil din întreaga lume. Din păcate însă, la consumul de vin de calitate suntem începători, iar ca exporturi suntem aproape inexistenți.