Românii pot crește acum viță de vie pe balcon. Care este preţul unui ghiveci

Vița de vie poate fi crescută, mai nou, și pe balcon.

Angajații Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură de la Blaj au adus în atenția clienților ghivece cu butași, care, pe lângă faptul că pot fi crescuți oriunde, vor face struguri chiar din primul an.

Ideea prinde din ce în ce mai bine printre români, și a fost adusă din Franța și Germania.

Cultivator: "Se poate planta fie în ghivece, fie se poate în curţile oamenilor unde există goluri în producţie şi nu în ultimul rând se poată adapta şi în balcon".

Clienţii, dornici să aibă struguri cât mai repede, n-au stat pe gânduri şi au mers la staţiunea de cercetare de la Blaj, unde angajaţii au lucrat de zor să pregătească ghivecele cu viţa de vie,.

Clientă: "Este al doilea an, e prinsă şi am luat pentru struguri de masă. am luat ottonel şi feteasca regală. Am mai cumpărat în primăvara tot aşa şase ghivece. Acestea s-au prins au lăstari mari."

Clientă: "Mi se pare foarte interesant. Asta bănuiesc că face mai repede, are deja lemnele de rod."

Pentru că aceşti butaşi de vită de vie pot fi crescuţi aproape oriunde, cererea a crescut cu 50%, iar clienţii pot alege din cele peste 30 de soiuri, majoritatea romaneşti.

Cultivator: "Este un soi de masă foarte, foarte cerut de populaţie şi ca atare asta o să-l înmulţim, pentru gospodăriile populaţiei, pentru grădini, pentru balcoane".

Pentru plantaţii de dimensiuni reduse, în jur de 1000 de mp, e nevoie de aproape 400 de ghivece cu viţa de vie, însă recolta va fi bogată.

Liliana Tomoiagă, director Staţiune de Cercetare şi Dezvoltare pentru Vinificaţie şi Viticultura Blaj: "Prinderea este de 90-100%. Sunt care şi-au luat pentru balcoanele proprii şi, cu satisfacţie, mănâncă strugurii de pe balcon."

Preţul unui ghiveci cu viţa de vie variază între 11 şi 20 de lei, în funcţie de maturitatea plantei.