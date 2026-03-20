Sărbătoarea Bunei Vestiri stimulează vânzările după câteva luni de scumpiri constante care au descurajat și mai mult consumul, modest, din ultimii 10 ani.

În mijlocul pieței Alba Iulia din Capitală, o locomotivă a luat deja la bord prima serie de pasageri.

Fript, prăjit și fiert în borș, peștele autohton de la târgul de Buna Vestire e disponibil și în porții mici, pentru degustare.

Femeie: „Prețul o să fie undeva la 20 de lei suta de grame. Variază, spre exemplu un pește mai scump cum e calcanul, macroul fiind unul dintre cei mai ieftini.”

Între timp, comercianții din piețele de pește își pun toate speranțele în vânzările de Buna Vestire, după un an cu creșteri de preț de până la 20%.

Femeie: „Calcan 95 de lei, scrumbie 65, crap 28 de lei, caras 25, șalău 45 de lei, roșioară, plătică 12 lei.”

Unii cumpărători se agață de fiecare leu.

Bărbat: „Am luat niște lapți și 50 de grame de icre de somon. Pentru soție le-am luat mai mult. Sunt singurele icre care-i plac.”

Femeie: „La cuptor, cu sos de roșii coapte, ardei copți, ceapă.”

Comerciant: „L-am pus pe masă, să fie mascota noastră, aici. Nu pot să-l pun pe cântarul ăsta, cântărește 15 kile. E foarte foarte mic. În vreo 3-4 ture tre să-l cântărim.”

Corespondent PROTV: „Piața peștelui din România rămâne sub imperiul importurilor. 92% din cantitatea consumată la noi provine din comerțul intracomunitar și din Turcia, Vietnam și Thailanda. Consumul anual pe cap de locuitor nu depășește 8 kg și jumătate, de trei ori mai mic decât media Uniunii Europene. În timp ce în Europa cele mai vândute sunt speciile scumpe – ton, somon și cod – la noi sunt căutate cele mai ieftine – crap, caras și macrou.”

Dezlegările postului religios, cu volum dublu de vânzări, funcționează ca o excepție.

După Paște însă, pește dispare de pe mesele românilor.