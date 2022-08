Preotul de 47 de ani care a îndrăznit să se distreze la Untold. „Nerostitul? Nu! Majoritatea colegilor mei n-ar păși acolo”

Și Untold, unul din cele mai vechi și mai cunoscute manifestări de acest gen a devenit ținta criticilor așa zis creștine.

Iată că un preot din Cluj a decis să meargă la festivalul care abia s-a încheiat.

Ei bine, experiența de aici i-a schimbat viața, în bine, a relatat preotul creștin-ortodox pentru publicația Știri de Cluj.



Dintre persoanele împotriva festivalurilor, există persoane care spun despre că acestea reprezintă o adunătură de ocultiști care își doresc să atragă suflete spre diavol, și au început să caute argumente „valide” care să le susțină părerea. Reprezentațiile vizuale, care sunt menite să stârnească imaginația participanților, au devenit principala țintă a persoanelor care sunt contra festivalului, arată sursa citată.

Au început cu numele, UNTOLD, sau „Nerostitul” după cum au tradus ei. Mai mulți teologi au ținut morțiș să susțină că în tradiția creștină, diavolului nu i se spune pe nume, pentru a nu fi invocat, astfel, el a devenit cel „nerostit” sau „nenumit”, iar „blasfemia” de a numi un festival de o asemenea amploare astfel, este un semn clar că acolo „se întâmplă ceva necurat”, altfel de ce ai pune un astfel de nume.



Un preot în vârstă de 47 de ani, care slujește într-o parohie relativ mică din județul Cluj, și a vrut să-și păstreze anonimatul, a relatat experiența lui de la Untold.

„Sunt preot de mai bine de 25 de ani, iar în tot acest timp am trecut prin nenumărate experiențe duhovnicești, care mai de care mai cutremurătoare, dar vă zic sincer că participarea la UNTOLD a fost pe departe cea mai inofensivă experiență duhovnicească la care am participat. De ce îi spun experiență duhovnicească? Pentru că m-am dus cu scopul de a-mi deschide sufletul într-un loc în care majoritatea colegilor mei n-ar păși niciodată pentru simplu fapt că sunt convinși că aici clocotește pământul de răutate și satanism. Ei bine, dragii mei, nu, nu clocotește nici pământul și nu arde nici aerul”, spune preotul ordotox.

Preot: „Am fost uluit de bucuria împărtășită de toți cei care s-au adunat acolo. Bucurie sinceră, venită din ceruri”

„M-am lăsat convins de copilul meu să-l însoțesc la acest festival. Nu am fost niciodată contra acestor tipuri de adunări, dar nici nu m-am considerat vreodată fan, în plus, mă gândeam ‘ce să caute un preot acolo’. Până la urmă m-am dus. Am ajuns în fața intrării și cu mâna pe inimă vă spun că am fost uluit de bucuria împărtășită de toți cei care s-au adunat acolo. Bucurie sinceră, venită din ceruri. Am simțit că acolo toți sunt prieteni deși nu se cunosc între ei, căci toți au un scop comun, de a se simți bine alături de muzicienii pe care îi apreciază de ani de zile. Și după ce am simțit și văzut bucuria pură, m-am gândit ‘unde stă cel rău, unde e ura și diavolismul, poate mai înăuntru, că aici nu văd nimic’”, a mai spus acesta.

„Am stat apoi alături de fiul meu câteva ore prin parcul central, pe care nu l-am văzut niciodată atât de colorat și de plin de viață. Și mă tot întrebam, de unde oare, cei care nu au pășit niciodată într-un astfel de loc, au tras concluzia că aici se întâmplă lucruri necurate? Bună întrebare, nu? Oameni buni, vă spun eu, că am fost, nu se întâmplă nimic spurcat aici, iar etichetele puse de voi fără vreun pic de scrupule vin exact de acolo de unde îi acuzați pe tinerii festivalieri că promovează, din ură!”, a mai spus preotul.

