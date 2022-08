Untold s-a încheiat după patru zile electrizante. 400 de mii de turiști s-au distrat la cel mai mare festival din România

Tineri din toate colțurile lumii au ajuns la Cluj şi au scăpat de orice inhibiții.

Printre cele mai importante nume care au urcat anul acesta pe scenele la Untold se numără J Balvin, G-Eazy, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki sau David Guetta.

J Balvin, cel mai așteptat artist de la Untold

Cel mai așteptat artist al serii a fost artistul latino J Balvin. Columbianul și-a încântat fanii și chiar a schimbat câteva replici în limba română cu oamenii.

Publicul a cântat și dansat până la epuizare pe celebrele hituri ,,Mi Gente" , ,,Tranquila" sau ,,Ay vamos".

J Balvin: „Nu am mai fost de mulți ani în România. Vă mulțumesc pentru suport. Vă transmit multă dragoste".

Tânără: „Am învățat spaniola pentru tine, J Balvin!”

Reporter: Cum a fost anul acesta?

Tânără: „Aș putea spune o notă. 11 din 10!"

Distracție până în zorii zilei

Distracția a continuat apoi până la răsărit pe ritmurile Dj-ilor Lost Frequencies, Hardwell, ATB și Tujamo.

Lost Frequencier: „Sunt foarte entuziasmat să fiu aici. Este cel mai mare show pe care îl voi face în această vară. Mă simt foarte relaxat aici. Organizatorii sunt extraordinari, o mulțime de prieteni DJ sunt aici, iar publicul e grozav”.

Tot pe scena principală a pus muzica și DJ-ul olandez Hardwell, care a venit cu cel mai proaspăt album ce conține beat-uri total noi pentru artist.

Hardwell: „Sunt foarte entuziasmat. Abia aștept să ajung pe scenă și să cânt noile melodii. Publicul îmi dă energie și așa reușesc să mă reinventez, să descopăr noi genuri muzicale, noi beat-uri, pentru că ăsta este scopul unui artist".

Tineri din toate colțurile lumii, dar și din întreaga Românie, au lăsat pe Cluj Arena chiar și ultima lor picătură de energie.

Tânără: „Nu mă așteptam să fie atât de mișto. E prima dată când vin și este minunat, magic, uau! Vin până la 50 ani. O să fiu tot aici”.

Turist din Brazilia: „Acest an Untold a fost nemaipomenit. Am fost la toate festivalurile, dar Untold este Untold".

Tujamo a încheiat festivalul

Tujamo a fost cel care a încheiat festivalul magic din acest an pe scena principala.

Tujamo: „Îmi amintesc prima dată când am fost aici, la prima ediţie. Nu ştiam nimic despre festival. Credeam că e un festival obişnuit, de 10 mii de oameni. Când am ieșit pe scenă și am privit în mulțime, am fost pur și simplu uimit. Festivalul a devenit mai bun, crește de la an la an tot mai mult”.

Ediția de anul viitor le promite fanilor și mai multă distracție, alături de cei mai cunoscuți artiști.

