Preot din Constanța, condamnat cu suspendare pentru că a condus beat. A explicat că binecuvânta vinul și nu-l putea refuza

Judecătorii au apreciat că nu trebuie să ajungă la închisoare pentru că era la prima faptă penală, dar și că făcea acte de caritate și i-au reținut și apărarea că nu putea să refuze păhărelele cu băutură de la enoriași, pe care le binecuvânta.

Preotul M.S.E., din Arhiepiscopia Tomisului, a fost judecat pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului și condamnat de Judecătoria Constanța la 1 august 2022, cu o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare, urmând ca procesul să continue la Curtea de Apel Constanța, după ce chiar preotul a contestat-o, relatează publicația ziuaconstanța.ro.



Potrivit rechizitoriului, pe 3 aprilie 2020, în jurul orei 16.25, preotul a condus un autoturism pe strada Tisei, din localitatea Eforie Nord, județul Constanța, având o îmbibație alcoolică peste limita legală, respectiv de 3,68 g/l alcool pur în sânge.

A explicat că nu putea refuza băutura, drept o cutumă religioasă

În motivarea deciziei, Judecătoria Constanța a reținut apărarea preotului, care a explicat că are un contract de voluntariat cu Primăria Eforie pentru a se deplasa la persoane nevoiaşe, pentru a le lăsa donații în alimente.

„Ca o cutumă a misiunii sale, familiile ce îl primesc în locuinţă obişnuiesc să îl servească cu măsuri mici de alcool, pe care nu le poate refuza. Astfel, în data de 13 aprilie 2020, acesta a consumat mai multe păhărele de vin pe care l-a binecuvântat. Din cauza faptului că avea mai multe pachete cu donaţii, nu se putea deplasa altfel decât cu maşina pentru a le transporta, însă pe distanţe scurte între domiciliile enoriaşilor.

Aspectele susținute de către inculpat în justificarea acțiunii sale, în sensul că nu putea refuza paharele de vin care îi erau oferite în cadrul activității de voluntariat, deoarece aceasta ar fi o cutumă a misiunii sale, în mod evident nu pot justifica fapta sa, acesta, de altfel, cunoscând că nicio cutumă religioasă nu poate conduce la săvârșirea unei infracțiuni.

În continuare, potrivit motivării, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată

Instanța consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentință fiind de 1 an și șase luni închisoare, iar inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, astfel încât instanța are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate“, potrivit motivării” au apreciat magistrații în motivare.

