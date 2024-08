Premiile BAFTA vor avea parte de modificări. Anunțul organizatorilor

Premiul pentru copii şi familie este prima distincţie nouă creată de Academia Britanică de Arte Cinematografice şi de Televiziune de când a fost introdus un premiu pentru casting în 2020 şi va fi introdus în curând şi de Academy Awards.

Noul premiu va "celebra cele mai bune filme care fac apel la publicul intergeneraţional" şi "va prezenta contribuţiile creative esenţiale ale sectorului media pentru copii", a declarat BAFTA.

Între timp, înscrierile pentru categoria de film britanic remarcabil vor fi supuse unui nou sistem de puncte care include criterii precum "naţionalitatea candidaţilor pentru nominalizare, şefii departamentelor cheie şi distribuţia, alături de colectarea de informaţii despre coproducţii, testul cultural BFI, decor, material sursă şi noul credit de fax pentru filme independente".

Câştigătoarele acestei categorii din ultimii trei ani - producţiile "The Zone of Interest", "The Banshees of Inisherin" şi "Belfast" - au fost toate plasate şi filmate în afara Marii Britanii, dar realizate de companii de producţie în principal britanice.

Un total de 120 de schimbări au fost aduse de BAFTA în 2020, după ce a fost efectuat un audit intern substanţial ca răspuns la reacţia #SoWhite declanşată de faptul că toţi cei 20 de actori nominalizaţi în acel an erau albi.

Anunţul de vineri elimină treptat unele dintre măsurile introduse în acea revizuire, inclusiv renunţarea la juriile de nominalizare în categoriile regie şi interpretare - în schimb, capitolul regie şi capitolul actorie vor stabili în întregime lista lungă şi nominalizările pentru categoriile lor. Lista lungă de regie va fi, de asemenea, limitată la 11, în conformitate cu alte categorii majore - anterior era de 16.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: