Publicul, în lacrimi, la apariția lui Michael J. Fox la premiile Bafta 2024. Actorul este bolnav de Parkinson

Actorul în vârstă de 62 de ani a urcat pe scenă într-un scaun cu rotile, dar a insistat să se ridice în picioare pe podium pentru a înmâna premiul filmului Oppenheimer, regizat de Christopher Nolan.

Fox a fost ovaționat în picioare, mulți utilizatori de rețele sociale afirmând că le-au dat lacrimile văzându-l pe scenă, notează BBC News.

Actorul a fost diagnosticat în anii 1990, iar de atunci rareori a apărut în public.

Filmul lui Davis Guggenheim, ”Still: A Michael J Fox Movie”, a fost nominalizat pentru cel mai bun documentar, dar a pierdut în fața filmului 20 Days In Mariupol.

Prezentându-l pe actorul canadiano-american pe scena de la Royal Festival Hall din Londra, David Tennant, gazda premiilor Bafta, l-a descris ca fiind o "adevărată legendă a cinematografiei".

La prezentarea nominalizaților pentru cel mai bun film, Fox a descris cinematograful ca fiind "magic", care îți poate "schimba viața".

El a spus: "Cinci filme au fost nominalizate în această seară la această categorie și toate cinci au ceva în comun. Sunt cele mai bune din ceea ce facem".

Actorul a vorbit despre film ca despre un mijloc de a aduce oamenii împreună, "indiferent cine ești sau de unde vii".

El a adăugat: "Există un motiv pentru care se spune că filmele sunt magice, deoarece filmele îți pot schimba ziua. Îți poate schimba perspectiva. Uneori îți poate schimba viața."

Utilizatorii rețelelor de socializare au reacționat rapid la apariția lui Fox pe X, fostul Twitter, unul dintre ei spunând că a fost "în lacrimi" în momentul în care a intrat pe scenă.

i was in tears the moment Michael J Fox came on the stage ????????????

THE MAN IS A LEGEND #BAFTAs #BAFTA2024 #EEBAFTAs pic.twitter.com/Uud368S9gb