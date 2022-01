Polițistul drogat din Buzău care a mers în uniformă la o prostituată și a refuzat să plătească a comis, beat, și un accident

Revenim cu o nouă ispravă a poliţistului din Buzău despre care v-am spus că este cercetat disciplinar pentru că ar fi mers în uniformă la o prostituată, dar a refuzat să plătească serviciile acesteia.

Ei bine, el a produs sâmbătă seară un accident rutier. A lovit două mașini staţionate și a refuzat prelevarea de probe biologice.

Pentru acest refuz, agentul s-a ales acum cu un dosar penal și riscă între 1 și 5 ani de închisoare.

Accidentul s-a petrecut pe un drum judeţean, în localitatea Topliceni, la câţiva kilometri de Râmnicu Sărat. Polițistul conducea mașina personală în care se afla împreună cu soţia, atunci când a lovit în plin un camion, dar și un autoturism care staționau.

Nimeni nu a fost rănit, însă mașinile au fost serios avariate. Speriați, localnicii au ieşit imediat din case, să vadă ce s-a întămplat.

A refuzat testarea cu etilotestul

”Ion Strânbei, localnic: Eram în locuință în momentul în care s-a întâmplat, am auzit zgomotul și am ieșit dar deja era...

Reporter: Câte mașini sunt implicate în accident?

Ion Strânbei: Din câte am văzut, vreo trei mașini”.

Echipajul de la Poliţia Rutieră venit să cerceteze accidentul a încercat să-l testeze pe conducătorul auto vinovat, însă acesta a refuzat să sufle în etilotest.

Cornelia Stroe, IPJ Buzău: ”Fiind suspiciuni că acesta s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice polițiștii au solicitat testarea acestuia, însă în urma solicitării polițiștilor acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest”.

Pe lângă acuzaţiile de distrugere, agentul s-a ales și cu un dosar penal.

Cornelia Stroe IPJ Buzău: „În cauză s-a întocmit dosar penal pentru refuzarea sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, fiind sesizat de îndată Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat spre competență soluționare”.

Bărbatul a fost audiat sâmbătă noapte de poliţiști, iar duminică urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu Sărat.

Este căsătorit și are 2 copii

Agentul de 36 de ani a fost încadrat la IPJ Buzău în anul 2016, din sursă externă. În anul 2018 a mai fost implicat într-un accident rutier în Vrancea.

În prezent este supus unei cercetări disciplinare, pentru că în urmă cu 4 nopţi a mers în uniforma de serviciu la locuinţa unei prostituate pentru a întreţine cu ea relaţii sexuale, dar a refuzat să plătească serviciile acesteia.

Tânăra a chemat în ajutor doi prieteni, dar a sunat la 112 când între cei 4 bărbaţi a izbucnit un conflict. Atunci, polițistul a fost verificat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv. Bărbatul este căsătorit și are 2 copii.