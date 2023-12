Plantele din casele românilor care ar putea fi toxice. „Ar putea să creeze senzații de vomă și greață”

De pildă, trebuie să avem mare grijă unde așezăm în casă Crăciuniţa, tisa ori vâscul. Specialiștii spun că pot fi periculoase dacă sunt mâncate de copii sau de animalele de companie.

Crăciuniţa este una dintre cele mai căutate plante în această perioadă.

Cristina Cușnir, decorator floral: „80% în perioada aceasta Crăciunițele se caută. În ultimii doi ani am observat că punctul forte pentru Cadouri au fost Crăciunițele”.

Însă prea puțini oameni știu că aceste plante pot fi toxice.

Femeie: „Flori de Crăciun, Crăciuniță de obicei. Pentru că este simbolul Crăciunului, uitați, și doamna are și doamna are. Cei care o comercializează ar trebui să știe, ar trebui să fie avertizați cumpărătorii”.

Femeie: „Eu am o pisică care mănâncă florile și de obicei nu pun flori, dar știam că e tradiție la noi. Crăciuniță de obicei se pune. De vâsc știam ceva, că fac niște chestii albe și cumva dacă ajung pe mâna copiilor și le înghit au ceva efecte negative, dar de Crăciuniță nu știam.”

Crăciunița poate provoca usturimi ale limbii și buzelor, dureri de stomac și vomă, dar și iritații.

Doctor inginer Eugenia Niță, Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București: „Crăciunița nu este toxică ea în sine dacă o atingi. Dacă ai ingera frunze, dar ar fi o cantitate foarte mare. 200 de frunze. Ar putea să creeze senzații de vomă și greață. Ce ar trebui în schimb de avut grijă este faptul că este o plantă care conține latex, o substanță albicioasă care poate provoca iritații. Dacă ne spălăm pe mâini foarte bine sau folosim mănuși când umblăm la ea, când o tundem sau o curățăm de frunze nu e nici o problemă”.

Mult mai toxică este tisa, folosită uneori în aranjamentele florale.

Doctor inginer Eugenia Niță, Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București: „Singura parte netoxică din ea este arilul, acea zonă roșie din jurul fructului. Ideal este să nu o consumăm sub nici o formă, se știe că gali își înmuiau săgețile într-o fiertură de tisă, nu înseamnă că dacă am pus mâna pe ea gata am luat otrava, nu, sub nicio formă, doar că nu trebuie consumat. În momentul în care este consumată în cantitate mare nu doar provoacă iritații, poate duce și la moarte”.

Și cum mulți români cred în superstiții, în noaptea de anul nou din casele lor nu lipsește vâscul. Însă și această plantă are părți periculoase, cum ar fi fructele care pot fi otrăvitoare. Așadar, este recomandat ca toate aceste plante să fie puse departe de copii, dar și de animale.

