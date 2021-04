Pilotul Titi Aur s-a vindecat de Covid și a fost externat. ”M-am născut a doua oară!”

Pilotul Titi Aur s-a vindecat de Covid-19 și a fost externat marți din Spitalul Bârlad, unde a traversat o formă gravă a bolii, care a făcut să devină la un moment dat dependent de masca de oxigen pentru a respira.

„M-am născut a doua oară! Norocul meu a fost că nu am avut alte comorbidități, medicii putând să-mi administreze medicamente puternice, care au dereglat organismul, dar acesta fiind sănătos a rezistat! Nu am cuvinte să mulțumesc medicilor de la Bârlad”, a spus Titi Aur după ce a fost externat din spital, scrie Vremea Nouă.

Pilotul a avut o formă gravă a bolii, ajungând la un moment dat să aibă plămânii afectați în proporție de 45% și două surse de oxigen pentru a putea respira.

Titi Aur a urmat un tratament dur și spune că cei care consideră ”fake” această pandemie sunt minți ”zăpăcite”.

”Acest virus chiar există și cei care susțineți contrariul puteți deveni autorii morali ai unor tragedii”

„În această perioadă, am primit mesaje de încurajare și suport de la foarte multe persoane și doresc să le mulțumesc tuturor. Am ales să rămân la spitalul din Bârlad pentru că am încredere foarte mare în echipa de aici. Acum mă simt puțin mai bine, însă depind în continuare de peretele cu furtunul de oxigen și sper să părăsesc curând spitalul, bineînțeles după refacerea analizelor (între timp a plecat deja acasă- n.r.). Nu sunt omul care își pune viața personală pe facebook sau în comunicări frecvente, dar experiența COVID mă face să vă transmit ceea că am simțit. După șase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min, timp în care m-am simțit ”strâns de gât” și cu senzații dese de atac de panică, am reușit să respir 20 de minute fără mască. M-am născut a două oară!!!! Din păcate, mai există și minți ”zăpăcite” care susțin că e fake. Dacă nu ar fi fost și astfel de comentarii, ar fi însemnat că am ajuns în RAI. Încercați să vă feriți de acest virus pentru că el chiar există și ATENȚIE, cei care susțineți public contrariul și tratamentul făcut acasă ”după ureche”, puteți deveni autorii morali ai unor tragedii la care se expun cei care cred în voi! Cereți ajutor de specialitate fără nicio ezitare. Vă doresc tuturor multă Sănătate!!!”, a scris Titi Aur pe pagina sa de Facebook.