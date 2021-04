Situație critică în spitale. Adulți consultați în cabinete de copii, instalații de oxigen improvizate

România a înregistrat vineri un nou record negativ al pandemiei de Covid: aproape 1.500 de bolnavi sunt internați în stare critică la ATI și chiar dacă locurile din terapie intensivă au fost suplimentate în ultima vreme, acum sunt aproape epuizate.

Bolnavi din București au fost deja transferați cu un avion al armatei la Iași, iar în toată țara sunt mai puțin de 100 de paturi libere.

Printre cei care luptă pentru viață este și pilotul de raliuri Titi Aur. I-a apostrofat pe cei care au protestat în toată țara, numindu-i autorii morali ai noilor îmbolnăviri.

Curtea Spitalului Matei Balș era plină de ambulanțe. Pacienții așteaptă chiar și o ora ca să poată intra în camera de gardă.

”Ridicați-vă ușor dumneavoastră. Dă drumul la butelie. Hai... și acolo, bagă-l în perete la 6 litri".

Citește și Nu mai sunt locuri libere la ATI în Spitalul Județean din Suceava. Cazurile grave sunt în creştere

După ce a primit două zile oxigen, acest pacient va fi mutat la Spitalul Bolintin. E mai bine.

”Reporter: Dânsul acum eliberează locul pentru un alt bolnav care are nevoie de oxigen.

Asistentă: Exact, care așteaptă în ambulanța SMURD cred că de o oră- două”.

Zilnic, în camera de gardă a Spitalului Matei Balș ajung în jur de 250 de persoane. Aici, oamenii ar trebui să fie consultați, să li se facă analize și să fie repartizați imediat în secții.

Însă, din lipsa de locuri, unii adulți cu cazuri mai grave au fost repartizați chiar și în cabinete de copii.

La fel s-a întâmplat cu această femeie care a fost internată alături de părinții ei, de 85 și 86 de ani, în camera de gardă.

Nicoleta Gherdaf, 56 de ani: "Eu când am venit aici am plâns. Mulți oameni așteptau în salvări să intre la control și noaptea vin și pleacă și le caută locuri să-i salveze. Este ceva crunt. Numai dacă ești aici vezi că totul este adevărat".

Aneta Drăgoi, 86 de ani: "Să fie liniștiți că aici e foarte bine, se tratează aici foarte bine. Oameni cu suflet mare și cu milă de noi, da".

Medic: ”Trebuie să fiu băgat la încărcat în fiecare seară”

Medicii sunt însă epuizați.

Vlad Murărescu, medic: "Trebuie să fiu băgat la încărcat în fiecare seară. Dacă aș fi un telefon mobil, în fiecare seară sunt cu bateria epuizată".

Și pilotul de raliuri Titi Aur este internat de 8 zile în spitalul din Bârlad.

Titi Aur: "Fac parte, din păcate, din cei 15% cu plămânii afectați. Trăiesc cu masca de oxigen acum. Senzația este de lipsă aer și este foarte, foarte greu când practic rămâi fără aer, intri practic în atac de panică. Spun că e o mare prostie să demonstrezi în mod special în centrul Bucureștiului și să transmiți că nu există virusul. Îți asumi și toți cei care fac asta își asumă să fie autorii morali ai unor îmbolnăviri".

Costel Tărăuță, pacient, 45 de ani: "Am vorbit cu prietenii, m-am sfătuit și ziceau nu te duce la spital că te omoară și până la urma am luat decizia singur, la 3 dimineața când nu am mai putut să suport tusea și durerile care erau și am venit la spital și aici e cu totul diferit, e altă tratație, oamenii te întreabă, te controlează de fiecare dată".

Cum Capitala a rămas fără locuri la ATI, trei pacienți au fost transferați cu o aeronavă Spartan la Iași.

1.496 de paturi de terapie intensivă sunt ocupate. Ceea ce înseamnă că în toată țara au rămas libere doar 96 de paturi pentru bolnavii în stare critică.

În spitalul din Abrud, județul Alba, medicii recurg la soluții disperate. Nu au o stație de oxigen și îi țin pe pacienți în viață cu improvizații. Au montat butelii de oxigen în afara clădirii.

Horia Petrușan, medic infecționist Spitalul Orășenesc Abrud: "Ne-am gândit că asta ar fi singura posibilitate în momentul de față în lipsa stației de oxigen să ajutăm sau până apucăm să îi trimitem mai departe pacienții să le oferim o șansă. Am suplimentat la 6 numărul de paturi care au oxigen”.

De la începutul pandemiei, aici au fost tratați 800 de pacienți. Doar 7 au fost răpuși de boală.