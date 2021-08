Petrecere ciobănească de Sfânta Maria, la stâna de pe Transalpina: ”Superb, autentic românesc”

StirilePROTV

A fost mare petrecere de Sfânta Maria Mare şi la stâna de pe Transalpina, pe care ciobanii au transformat-o în ultimii ani în popas turistic.

Turiştii au savurat mâncarea tradițională, iar cei mai sprinteni au putut să se prindă şi în horă.

„Să jucăm și să ne petrecem de Sfânta Mărie, la mulți ani băcița Mărioara!”.

Mii de turiști au ieșit duminică pe Transalpina pentru a se relaxa preț de câteva ore. Mulți dintre ei au oprit și la stâna unde s-a încins o petrecere mare.

Printre artiștii care au cântat cu această ocazie a fost și Iliuță de la Jina, băiatul de 11 ani care a devenit cunoscut după ce a participat la ediția din acest an a emisiunii ”Românii au talent”.

Mulți dintre cei care au trecut pragul stânei își serbau și ei ziua de naștere sau aveau apropiați sărbătoriți, motiv numai bun de distracție și voie bună.

Turist: ”Melodiile ciobănești, pastramă, tocăniță, de Sfânta Maria – eu sunt Marius, soția e Mariana, venim aici chiar și de două ori pe an”.

„ - Superb, minunat, autentic românesc, la mulți ani tuturor Măriilor!

- Ați venit anume pentru ziua asta aici?

- Anume pentru ziua asta, avem sărbătoriți și am venit”.

Băcița Mărioara a făcut cinste sărbătoriților cu bulz și mămăligă

Turist: „Pentru Mărioara la mulți ani și pentru toate Mărioarele prezente aici”.

Turistă: „Multă, destul de multă lume și o să mai vină, de abia e începutul, e super, e foarte frumos”.

Turist: „Pentru Sfânta Maria, pentru ziua soției, am renunțat la Mangalia la Ziua Marinei și am venit aici în munți la Stâna Ștefanu, la doamna băciță Mărioara fiind ziua dânsei de nume și cred că am făcut alegerea cea mai bună”.

Pentru că a fost și ziua ei, băcița Mărioara a făcut cinste sărbătoriților cu bulz și mămăligă cu brânză.

Mărioara Barbu, băcița de pe Transalpina, proprietara stânei: „O petrecere la stână, cu oameni din Novaci, de peste tot din zona de sub munte care-și doresc și-s dornici pentru petrecerile care se făceau odată la stâni. Am fcut cinste și cu bulz și cu o mămăligă cu brânză pentru toate Măriile care au fost astăzi aici prezente la această petrecere”.

După popasul de la stână, vremea frumoasă le-a permis turiștilor să meargă mai departe pe Transalpina. Mulţi au oprit maşinile şi au pornit pe munte la pas.