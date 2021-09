Peste 56 de mii de tineri au petrecut împreună, la Cluj, în prima zi a festivalului „Untold”. Au dansat până la 6 dimineața alături de DJ și artiști cunoscuți în întreaga lume.

Dornici de distracție, tinerii au așteptat cu nerăbdare festivalul, suspendat anul trecut din cauza pandemiei.

Printre ei sunt și mulți străini, veniți pentru magia „Untold”. Toți se pregătesc, acum, pentru o nouă seară de neuitat.

Rapperul american TYGA a adus la Untold ritmuri noi, mult așteptate de tineri. Dansatoarele artistului au atras imediat atenția publicului.

A urmat pe scena principală DJ-ul german Tujamo, nelipsit de la cele 5 ediții Untold. Artistul a electrizat atmosfera timp de 2 ore, ajutat de spectacolul de lumini: o avalanșă de lasere și focuri de artificii.

Participant: "Ireal că se întâmplă, abia am așteptat momentul! Doi ani de pauză…"

Participant: "După toată pandemia, toată lumea avea nevoie de așa ceva."

Tineri din toate colțurile lumii au venit la Untold.

Participant: "Este uimitor. Este un loc minunat!"

Participant: "Este peste așteptări!"

Marc a venit din California.

Marc: "Atât de multe scene într-un singur loc, după mai bine de un an în care nu am avut nimic, abia am așteptat."

Spre dimineața a urcat pe scenă Steve Aoki. DJ-ul nu a ratat momentul deja cunoscut "Cake me!" în care a aruncat cu 12 torturi în public.

În această seară, cap de afiș la Untold sunt Martin Garrix, Fedde Le Grand și Paul van Dyke.

Participant: "Suntem din Canada, vizităm România și am venit special pentru Untold."

Participant: "Organizarea e foarte bună. Îl așteptăm pe Martin Garrix mai târziu, abia așteptăm!"

Accesul la Untold se face doar în baza certificatului european sau a testării rapide, inclusiv pentru copiii de peste 7 ani.

În cele 28 de centre medicale acreditate UNTOLD au fost testate, până acum, peste 6600 de persoane, dintre care 14 au fost depistate pozitiv și nu au mai putut intra.