Pățania unei femei la dentist. Și-a lipit dintele cu superglue pentru că nu-și putea permite costul uriaș al tratamentului

Lisa Morris, 50 de ani, din Tonypandy, Țara Galilor, suferea de boli grave ale gingiilor și de deteriorarea dinților, în mare parte din cauza fumatului.

Dentiștii i-au spus că trebuie să i se scoată toți dinții pentru implanturi temporare, apoi să-și pună un set complet de implanturi, un tratament care nu era decontat de asigurările medicale de stat în cazul ei.

Avea nevoie de 33.000 de lire sterline pentru a-și repara dinții o sumă pe care nu și-o putea permite, arată publicația „The Sun”.

Lisa, mamă a doi copii, a suportat luni de zile sângerări ale gingiilor și dureri de dinți, până când, în cele din urmă, unul dintre dinții din față a fost aproape să cadă.

„Nu puteam mânca nimic, cum ar fi friptură, pentru că eram îngrijorată că vor ieși. Sângerau și mă dureau. Unul atârna de un fir, așa că am folosit superglue pentru a-l pune la loc. Soțul meu a spus că sunt nebună, dar eram atât de disperată. Simțeam că nu am altă opțiune" a povestit femeia.

Lisa, angajată a unui supermarket, spune că întotdeauna a fost complexată de dinții ei, recunoscând că îi era atât de rușine de aspectul lor încât nu zâmbea în pozele de familie și își acoperea gura cu mâna atunci când vorbea cu clienții.

„Întotdeauna mi-a fost frică să merg la dentist, cred că din cauza rușinii. Apoi tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer și a murit, am intrat în depresie și apoi a apărut COVID. Înainte să-mi dau seama, am ratat multe programări la dentist. Când am sunat să fac o rezervare, mi-au spus: 'Îmi pare rău, nu mai sunteti acoperită de asigurarea NHS, sunteți pe cont propriu și mi-au spus că a fost din cauză că am sărit peste atât de multe programări” a explicat ea.

Lisa: "În cele din urmă, am fost atât de disperată să-mi rezolv dinții, încât am plătit pentru a merge la privat, dar costul total era de aproximativ 33.000 £. Am fost atât de șocată încât nu mi-a venit să cred. Mi-au spus, de asemenea, că va trebui să stau fără dinți timp de aproximativ opt săptămâni, timp în care gingiile mele se vindecă, iar eu pur și simplu nu aș fi putut face asta. M-am simțit mai rău când am ieșit de la dentist decât atunci când am intrat."

Panicată că nu își poate permite costurile stomatologiei în Regatul Unit, Lisa a analizat opțiunile din străinătate. După multe cercetări și în urma unei recomandări, Lisa a găsit o clinică din Zagreb, Croația, care o putea ajuta. Acolo, i se puteau scoate toți dinții, i se puteau pune implanturi temporare, apoi înlocuite cu implanturi permanente, plus zborurile, totul pentru o treime din costul din Regatul Unit.

