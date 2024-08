Atac din gelozie. O tânără din Cluj a fost înjunghiată de fostul partener. „Am strâns din dinți și am zis că sunt gata”

I-a provocat mai multe răni la gât și la mâini. Fata a avut noroc că actualul ei partener i-a sărit în ajutor și a sunat la 112. Suspectul a fost arestat prevenitiv pentru tentativă de omor.

Tânăra și fostul iubit sunt din localitatea Copăceni. Au fost împreună mai mulți ani și au un copil.

De câteva luni, tânăra i-a spus că vrea se încheie relația și că are deja un alt partener. Bărbatul nu a putut accepta despărțirea și a continuat să încerce să se împace cu femeia. Refuzat, a trecut la amenințări.

Victima: „I-am spus din luna mai că nu mai vreau să stau cu el că mi-am găsit pe altcineva și de acolo l-a luat gelozia. N-a vrut să accepte. Spunea că decât să stau cu altul mai bine mă omoară”.

Zilele trecute, după mai multe pahare cu alcool, individul a atacat-o.

Victima: „S-a pus în fața mea. Era băut. I-am spus să se dea la o parte, n-a vrut. Și eu m-am luat și m-am dus așa pe lângă el. L-am ocolit și am fugit. A fugit după mine și când m-a tras de păr, m-a pus jos pe drum, am strâns din dinți și am zis că sunt gata”.

Salvarea ei a fost actualul iubit care a reușit să cheme poliția. Femeia a fost transportată la spital cu mai multe răni, însă în stare stabilă.

Localnic: „Doamna a fost atacată cu un cuțit. Din câte am înțeles fata stătea cu alt domn și, gelozie cel mai probabil, 100%”.

Suspectul în vârstă de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă de omor.

