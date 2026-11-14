Între timp, apar noi detalii despre pretențiile Moscovei. Potrivit publicației germane Bild, Rusia ar cere - pe lângă controlul asupra întregului Donbas - demilitarizarea porturilor ucrainene, retragerea Finlandei din NATO și a bazelor Alianței din statele baltice. Cerințele - care depășesc granițele Ucrainei - vizează „noua ordine de securitate europeană”, așa cum o descrie Moscova.

Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia vor avea câte un loc în echipa europeană de negocieri, iar Comisia Europeană și Consiliul European vor împărți un al șaselea loc. Nu a fost nominalizat, însă, un reprezentant unic care să vorbească în numele Europei la negocierile de pace.

Corespondent Știrile ProTV: „Părerile sunt în continuare împărțite, iar liderii nu au reușit să se pună de acord asupra unui nume. Cert este că această decizie va fi luată la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European și în consultare cu așa-numita Coaliție de Voință, din care fac parte țările care sprijină Ucraina”.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Vreau să fie foarte clar: noi decidem cine ne reprezintă și cum suntem reprezentați. O prezență europeană puternică este importantă pentru apărarea intereselor Ucrainei și ale Europei”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Doresc acest lucru, atunci suntem deschiși la discuții. Odată ce vom înțelege care este intenția lor reală și disponibilitatea de a contribui la procesul de pace, atunci va fi posibilă luarea unei decizii privind desfășurarea unui dialog pentru o soluționare a conflictului din Ucraina într-un format extins”.

Întrebat dacă Emmanuel Macron ar putea participa la negocierile de pace, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a evitat să se pronunțe. Oficialul rus nu a comentat nici posibilitatea ca șefa diplomației europene, Kaja Kallas, să reprezinte Uniunea Europeană la negocierile de pace.

Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene: „Știu că rușii nu mă vor, dar noi avem vreun cuvânt de spus în privința persoanei care îi reprezintă pe ei? Nu”.

Șefa diplomației europene a avertizat și asupra strategiei Moscovei de a muta discuțiile de la încetarea focului în Ucraina către o negociere mai amplă privind arhitectura de securitate a Europei.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Nu e nevoie să vorbim despre o nouă arhitectură a securității europene. Avem deja una: NATO. Știm că președintele Trump plănuiește să discute cu Putin despre Ucraina în China, săptămâna viitoare. Vă rugăm, fără surprize, jucați în echipa Europei și echipa Ucrainei!”