Vântul bate mai tare în ținuturile sudice, pe partea estică și în zona montană. Maximele pornesc de la 5 grade în estul Transilvaniei și se opresc la 13 grade în sud-vestul țării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Urmează o zi destul de mohorâtă, cu înnorări și ploi. Se simte puțin și vântul, iar amiaza aduce temperaturi mult mai mici față de vineri, când s-au atins 26...27 de grade. Astăzi vor fi cel mult 11 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori. O să plouă, iar la munte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se întețește vântul, iar temperaturile pierd chiar și 18 grade față de ziua trecută.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme mai bună. Se arată soarele, iar condițiile de precipitații sunt foarte reduse. Se răcește și în această regiune, iar temperaturile nu mai trec de 9 grade.

Atmosferă însorită găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Pe-aici avem însă o dimineață foarte rece, cu temperaturi care au coborât sub pragul înghețului. La amiază, maximele ajung la valori normale, de 8...9 grade.

Și în vestul țării avem soare și vreme bună. Vântul bate tare însă în sudul Banatului, cu rafale de 60 km/h. Temperaturile scad semnificativ și nu mai trec de 10 grade.

În Transilvania, dimineață, e posibil să ningă sau să cadă lapoviță în sud-estul provinciei. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.200 de metri, predomină ninsorile și se depune strat de zăpadă. Vântul se întețește la munte, iar temperaturile se opresc la 10 grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia, înnorările persistă și o să plouă în unele zone. Pe alocuri se simte și vântul, iar în zona montană o să fie lapoviță și ninsoare. Se face mai rece decât ieri și vor fi cel mult 13 grade în vestul provinciei.

O să plouă și în sudul țării, iar în zona montană o să ningă sau o să cadă lapoviță. Se întețește și vântul, iar temperaturile pierd 17 grade față de ziua trecută și ajung la valori normale, de 9...10 grade.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit și mai vin câțiva stropi de ploaie. Se răcește foarte tare, iar maxima, de 8...9 grade, se atinge la începutul zilei. La noapte cerul se degajează, iar spre dimineață este posibil să apară ceața. Minimele ating 1 grad în centrul orașului și minus 1 grad la periferie.

Vremea la munte

La munte se mai îndreaptă vremea, însă temperaturile scad simțitor. Doar în masivele sudice și în cele sud-estice mai vin câteva ninsori sau lapoviță, iar vântul are intensificări. Cele mai mari viteze, de 70 km/h, le atinge la altitudini mari, pe unde vor fi condiții de viscol.