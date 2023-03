Ora Pământului 2023 – Momentul va fi marcat sâmbătă seară, pe toată planeta

Diseară, de la 20:30, timp de o oră, milioane de oameni din întreaga lume, instituții și companii vor stinge luminile, la propriu.

De la an la an, tot mai mulți se implică în această mișcare care are scopul de a opri distrugerea mediului înconjurător.

În București, cu ocazia Orei Pământului este realizată o acțiune de voluntariat în Grădina Botanică.

De la 10 dimineața până la ora 14:00, iubitorii de natură vor putea participa la curățenia de primăvară .

PRO TV se alătură evenimentului și îl marchează prin schimbarea logoului.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 25-03-2023 08:35