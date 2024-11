Oana Roman, revoltată după ce a plătit un preț prea mare pentru un sandviș, în București. „La Paris costă jumătate”

Oana Roman a mărturisit că a plătit 45 de lei pentru bagheta cu șuncă și cașcaval, care nu seamănă deloc cu produsul original franțuzesc.

Aceasta a făcut comparație cu prețurile din Franța la același tip de produs, ajungând la concluzia că sandvișul a costat prea mult, ținând cont de salariile din România.

„Vă spun astăzi povestea celui mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval, 45 de lei, adică aproape 10 euro. Astăzi am făcut un experiment, m-am dus în locul unde știam că este cel mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval din România. Este acest sandviș clasic franțuzesc care ar trebui să fie cu șuncă și cașcaval emmental, dar nu este așa. Nu este nici măcar cu cașcaval, este cu brânză topită care costă, probabil, un leu. Iar la Paris, am făcut o documentare, am căutat, cel mai scump sandviș ca acesta este la Ritz și costă 15 euro.

Deci cu 5 euro mai scump decât acesta, iar un sandviș din acesta normal, în orice bulangerie, costă 5 euro. Cam ăsta este Bucureștiul, în Dorobanți. La Paris costă jumătate din cât costă la București… la salarii în România de două ori mai mici, probabil, decât în Franța”, a explicat Oana Roman, pe Tik Tok.

Oana Roman a observat că multe produse aveau denumiri în limba franceză, dar erau scrise greșit.

„Mai este un lucru care m-a deranjat profund. Numele tuturor produselor din acest magazin din Dorobanți erau scrise și în limba franceză, doar că jumătate din ele erau scrise greșit. Deși nu vorbim de niște cuvinte complicate, dacă dădeau o căutare pe Google, ar fi aflat cum se scriu acele denumiri corect în limba franceză… dacă tot vor să se dea francezi și să vândă un sandviș cu 10 euro”, a mai spus vedeta.

