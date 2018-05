O mamă și-a tatuat numele copiilor pe mână, dar rezultatul final i-a provocat un șoc

Johanna Giselhäll Sandström, în vârstă de 30 de ani, și-a făcut tatuajul în urmă cu 3 ani, pe braț, cu numele celor mici - Nova și Kevin. Doar că numele băiatului a fost scris greșit și a ajuns să fie ”Kelvin”. Când a realizat greșeala, femeia a izbucnit în lacrimi.

”Mi s-a oprit inima și am crezut că o să leșin”, a spus Johanna.

Ea s-a dus înapoi la artistul tatuator, care a putut doar să-i dea banii înapoi și să-i recomande o clinică unde să-și scoată tatuajul. Când a realizat că demersul ar fi unul costisitor și de durată, ea și soțul ei au decis să-i schimbe numele băiatului lor. Acesta a devenit din Kevin - Kelvin. Ei spun că nu au luat decizia doar pentru a se potrivi cu tatuajul, ci pentru că numele a început să le placă mai mult.

”Am realizat că nimeni nu mai are numele acesta. Acum credem că este mai bun decât Kelvin”, a spus femeia, care recent a născut al treilea copil, o fată care a primit numele Freja. Numele ei va fi adăugat lângă celelalte două, dar mama spune că de data aceasta va fi mai atentă și va scrie numele pe hârtie.

