O fetiţă de 14 luni a murit după ce bunica a crezut că a dus-o la creşă, dar a uitat-o în mașina aflată în soare

Bunica, în vârstă de 54 de ani, a uitat să o lase pe micuță la creșă, în drum spre serviciu, scrie CBS News.

Ea a lăsat-o pe fetiță pe bancheta din spate, în scaunul special pentru copii, ore întregi. Opt ore mai târziu, bunica s-a dus să o ia pe fetiță de la cresă și a realizat că o lăsase în mașină, a transmis poliția.

A toddler died on Monday after police say she was forgotten in a hot car on Long Island for eight hours. @GainerTV has more on the tragic accident in Smithtown and what you can do to try and prevent something like this from happening. https://t.co/5MKFA3KNFp