O femeie și-a regăsit prima mașină, după 20 de ani. Ce are de gând să facă cu ea

Pentru un șofer împătimit, prima mașină - la fel ca prima dragoste - nu se uită niciodată. Unii mai nostalgici își cumpără un model similar odată cu trecerea timpului, doar de dragul amintirilor.

Dar o femeie din Statele Unite a avut norocul să își regăsească, după două decenii, primul autoturism cumpărat pe când avea 16 ani. Chiar dacă era într-o stare jalnică, femeia l-a luat și acum vrea să îl recondiționeze.

În urmă cu 20 de ani, pe când încă era la liceu, această femeie şi-a cumpărat prima maşină. Tocmai împlinise vârsta legală pentru a conduce un autoturism în Statele Unite.

Amanda, proprietara maşinii: "A fost prima mea maşină şi o iubeam. Chiar o iubeam. Adică aveam 16 ani."

Între timp a condus alte 11 autoturisme, dar inima i-a rămas la prima dragoste. Aşa că, atunci când s-a întors în oraşul în care a copilărit, un prieten a anunţat-o că a văzut o maşină scoasă la vânzare pe o reţea socială. Iar asemănarea era izbitoare.

Amanda, proprietara maşinii: "Mi-a trimis o poză şi mi-a spus că s-ar putea să fie maşina mea. Imediat ce am văzut-o, am văzut culoarea şi roţile, am fost sigură, am ştiut că este maşina mea."

Şi intuiţia nu a înşelat-o. Autoturismul avea încă lipit pe parbriz un abţibild cu numele ei. Femeia a luat legătura cu proprietarul actual al maşinii şi a cumpărat vehiculul cu patru sute de dolari.

Amanda, proprietara maşinii: "Maşina nu a mai fost înregistrată între timp. În acte, e încă pe numele mamei mele. E într-o stare jalnică. Din fericire, nu e prea ruginită la exterior, dar înăuntru... am căzut prin podea încercând să o curăţ. Avea pânze de păianjen peste tot, era un dezastru. Încă este un dezastru."

Totuşi, femeia are planuri mari. Şi-a petrecut câteva zile curăţând maşina şi acum vrea să o ducă într-un service ca să o pună din nou pe roți şi să pornească la drum cu ea.

