O femeie s-a dus să își facă un RMN, dar a rămas îngrozită când a văzut rezultatul. ”Arată ca un copil demon”

Cu toate acestea, dacă faceți vreodată o scanare RMN a bebelușului, atunci sunt șanse mari să nu arătați rezultatele nimănui.

Un aparat RMN „folosește câmpuri magnetice și unde radio” pentru a crea imagini în secțiune transversală ale corpului. Le oferă medicilor și părinților o imagine exactă despre cum arată copilul.

RMN-ul pentru făt este recomandat pentru a „evalua anomaliile din creierul, coloana vertebrală și corpul copilului”, potrivit Spitalului de Copii din Philadelphia.

Procedura emană o vibrație foarte diferită față de ultrasunete și adesea îi poate lăsa fără cuvinte pe cei care nu cunosc rezultatul. Adică, rezultatele arată ca niște copii demoni de pe altă planetă.

Imaginile ca acestea devin adesea virale pe rețelele de socializare, deoarece oamenii sunt cu adevărat îngroziți că un copil ar putea arăta așa.

The real reason they discourage MRIs during pregnancy is because then people would realise they’re incubating nightmare demons and would be rightfully terrified pic.twitter.com/55zEeOofsP