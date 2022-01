O femeie s-a dezbrăcat și a folosit rochia pe post de mască pentru a intra într-un magazin

Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale gelateriei când și-a dat jos rochia și a început să o aseze pe cap pentru a-și acoperi nasul și gura. Astfel, femeia a rămas doar în lenjerie intimă și în șlapi, conform Daily Star.

Până la urmă femeie a plecat din gelaterie, după ce angajații acesteia au rugat-o să meargă și să își pună o mască reală, conformă.

Conform presei locale, femeia făcea parte dintr-un grup de 11 oameni și fusese desemnată să intre în gelaterie și să cumpere pentru toată lumea.

???????? He stripped so he could buy ice cream. A woman took off her dress to be used as a chin and to be able to enter an ice cream parlor. Everything was recorded by the local security camera in Mendoza. More:

???? Diario Mendoza #argentina #mostliked https://t.co/ZNXLjmqO3c