Femeie ucisă în casă de câinii săi. Cum au încercat vecinii să o salveze de atac

Paramedicii și polițiștii au fost chemați la locul incidentului, unde femeia a fost sfâșiată de câini, informează Mirror.

Potrivit autorităților, femeia a suferit răni grave. Medicii au încercat să o salveze, însă, din păcate, ea a fost declarată moartă.

În timpul atacului, un vecin s-ar fi luptat cu animalele pentru a o salva, după ce a auzit țipete din casă, iar un altul ar fi încercat să ademenească câinii.

Nu s-au dezvăluit încă detalii despre rasa câinilor. De asemenea, vecinii au declarat că femeia posta poze cu câinii ei în mod regulat pe rețelele de socializare.

Woman, 43, fatally mauled by two dogs as neighbour uses bricks to fight off pets https://t.co/GRS2UC2ALM pic.twitter.com/6F82Bi7pr2