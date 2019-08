O fată de 9 ani a sfârșit tragic, după ce a fost atacată de trei câini. Reacția martorilor

O fată de 9 ani din Statele Unite a murit după ce a fost atacată de trei câini din rasa Pitbull, în timp ce se plimba cu bicicleta în zona casei sale.

Un vecin, care a asistat la scenă, a încercat să o ajute, însă fără rezultat, informează The Sun. De asemenea, și alte persoane au intervenit cu arme, până au ajuns autoritățile.

„Când am ieșit afară, am văzut trei câini peste o fată. Nu am ezitat să intervin. Am luat o cărămidă și am aruncat spre ei. A fost dureros. Urăsc că i s-a întâmplat ei asta”, a declarat vecinul.

În urma tragediei, și tatăl fetei a reacționat.

„Am încercat tot ce s-a putut. Am încercat să o ajut, să-i acord primul ajutor. Am făcut tot ce ținea de mine. Murise când am ajuns la ea”, a spus acesta.

Little girl dies after three pit bulls drag her off bike and rip her neck apart as she cycles along quiet street https://t.co/4467KgFRKW — The Sun (@TheSun) August 21, 2019



La scurt timp după accident, au ajuns și paramedicii care au încercat să o salveze pe fată. La spital, fata a fost declarată moartă.

Mai mulți cunoscuți au declarat că este o adevărată pierdere și că era o fată deșteaptă, frumoasă și iubită de toată lumea.

Familia ei a creat și o pagină online pentru a primi donații, de care au nevoie pentru înmormântare.

Proprietarul patrupezilor, un bărbat de 33 de ani, a fost arestat, însă nu i se cunoaște sentința.