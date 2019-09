O cunoscută cântăreață, imagini provocatoare, după căsătorie. Cum a apărut pe plajă

O cunoscută cântăreață a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini pentru fanii săi, din luna de miere.

La scurt timp după căsătorie, Ellie Goulding, în vârstă de 32 de ani, a postat pe contul de socializare mai multe imagini în care apare îmbrăcată în costum de baie, pe plajă, potrivit Daily Mail.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată artista!

Cântăreața se află în luna de miere. Aceasta s-a căsătorit, la începutul lunii septembrie, cu logodnicul său, Caspar Jopling.

În vârstă de 32 de ani, Ellie Goulding deține deja un trofeu Grammy, pentru hitul ”Love Me Like You Do”.