Cum arată „iepurașul” Playboy care a ținut o dietă pe bază de alcool. „Știam că o să mor”

Jessica Landon, un fost model Playboy în vârstă de 37 de ani, a vorbit recent despre cum „dieta pe bază de alcool” i-a distrus viața.

La 19 ani, avea tot ce își dorea: s-a mutat în Los Angeles și a atras atenția unor televiziuni precum Nickelodeon, NBC și Comedy Central. Ulterior, a devenit „iepuraș” Playboy, fiind o invitată frecventă în vila lui Hugh Hefner, scrie LAD Bible.

La 26 de ani, însă, a devenit „o consumatoare de votcă cu normă întreagă”. Totul s-a agravat în 2013, când a ajuns să trăiască în podul unui străin, unde ținea o dietă pe bază de alcool.

Într-o zi, s-a împiedicat pe scări și a căzut în cap, astfel că a avut nevoie de operație pentru a opri hemoragia cerebrală. Însă două luni mai târziu a revenit la consumul de alcool.

„Dormeam pe podeaua unui străin și beam până leșinam. Nu eram în stare să mă ridic să merg la toaletă, pentru că mă simțeam slăbită și aveam mușchii atrofiați. Așa că mai bine de o lună am zăcut în propria urină. Acidul uric a început să îmi distrugă pielea și, în cele din urmă, am făcut o infecție. Știam că o să mor și m-am speriat. Mi-am sunat un fost iubit și am cerut ajutor. Din fericire, a apărut a doua zi cu o ambulanță”, a mărturisit ea.

11 ani mai târziu, Landon încearcă să îi ajute pe alții care au fost în situația ei.

„Familia mea e recunoscătoaare că am supraviețuit și că pot ajuta alți oameni. Părinții mei au ajutat numeroase familii în care există dependenți de alcool. Nu sunt mândră de trecutul meu. De fapt, mi-e rușine de viața pe care am avut-o cândva. Zilnic, numeroase tinere se mută în LA, în speranța de a avea vieți de lux la Hollywood, crezând că vor fi fericite. Din nefericire, Hollywoodul e plin de oameni pierduți, care caută „mai mult”, ceea ce îi face să simtă că valorează „tot mai puțin”, a mai mărturisit fostul „iepuraș”.

