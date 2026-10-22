Decizia vine după trei ani de creștere puternică a cifrei de afaceri, iar proprietarii spun că succesul companiei se datorează în mare măsură angajaților, potrivit Il Messaggero.

Primul echipament produs de companie datează din 1973 și era destinat colectării deșeurilor, fiind montat pe un vehicul utilitar cu trei roți, marca Piaggio Ape. De atunci, afacerea s-a dezvoltat și a ajuns să exporte produse în întreaga lume.

O recompensă pentru munca angajaților

În vacanța din Spania vor merge 32 dintre cei peste 40 de angajați ai companiei. Potrivit lui Andrea Rossi, responsabilul de comunicare, unii nu vor putea participa din motive personale, însă numărul celor înscriși este mai mare decât la excursia organizată anul trecut.

Călătoria va include și o vizită la Ros Roca, o companie din localitatea Tàrrega, cu care Rossi Oleodinamica colaborează. Aceasta face parte din grupul Terberg, o mare multinațională olandeză care comercializează produsele companiei italiene la nivel internațional. Angajații vor vizita, de asemenea, orașele Tarragona și Barcelona.

Andrea Rossi spune că excursia reprezintă o formă de recunoaștere a eforturilor depuse de angajați. În ultimii trei ani, compania a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri și a făcut numeroase schimbări în procesul de producție, pentru a face față volumului de muncă și a adopta tehnologii mai avansate.

În paralel, firma urmărește să își extindă structura și a obținut patru certificări în domeniile mediului, siguranței și egalității de gen.

„Angajații noștri au fost indispensabili în acest proces. Am crescut datorită lor. Pentru efortul depus, pe lângă recompensele în bani, le-am oferit și această experiență, care contribuie la consolidarea echipei. Este important ca oamenii să se simtă bine la locul de muncă”, a explicat Andrea Rossi.

O afacere de familie, cu planuri de extindere

Rossi Oleodinamica produce anual aproximativ 500 de vehicule pentru colectarea deșeurilor direct de la gospodării și exportă inclusiv în Polinezia. Compania își propune acum să pătrundă și pe alte piețe, printre care Columbia.

Firma a fost înființată în urmă cu 52 de ani de Lazzaro Rossi, căruia i s-au alăturat ulterior fiii săi, Oscar și Galiano, în prezent directori executivi. Inițiativa de a recompensa angajații printr-o vacanță îi aparține verișoarei acestora, Eleonora Rossi, responsabilă de resurse umane și calitate.

Ideea a pornit de la un pariu făcut cu ani în urmă între tatăl ei și un angajat care între timp s-a pensionat. La acel moment, compania nu avea condițiile necesare pentru a pune planul în aplicare. Anul trecut, însă, familia a profitat de ocazie și a organizat prima excursie, în Sardinia, care a depășit așteptările.

„Obiectivul este să ne distrăm, să fim tot mai uniți și să ne cunoaștem mai bine, descoperind personalitățile și calitățile fiecăruia. În astfel de momente devenim ca niște liceeni aflați într-o excursie școlară, pentru că rolurile profesionale dispar”, a povestit Eleonora Rossi.

Prima vacanță de acest fel a avut loc în 2025, în Sardinia. Atunci, Andrea Rossi sublinia că angajații nu sunt simple cifre pentru companie, ci oameni fără de care afacerea nu ar fi ajuns unde este astăzi. Excursia reprezintă, spunea el, modul familiei de a le mulțumi.

La rândul său, directorul executiv Oscar Rossi a remarcat că, în cei 50 de ani de activitate, compania nu mai oferise niciodată o astfel de recompensă. Au fost organizate cine festive și petreceri, însă o vacanță petrecută împreună de întreaga echipă este o premieră.