O bandă de români, arestată în Italia. Era specializată în furturi de aspiratoare

Banda de români acționa în supermarketuri, în aproape tot nordul Italiei, și era urmărită de mai mult timp de autorități. Furau băuturi scumpe, electrocasnice, dar mai ales aspiratoare.

Ei au fost prinși după ce au furat 7 aspiratoare dintr-un supermarket din Pordenone. Unul dintre români aștepta la intrarea în magazin, dincolo de poarta de acces, în timp ce complicii îi dădeau cutiile pentru a le transporta la mașină.

Cei trei au reușit să fugă și au fost urmăriți de mașinile Poliției. La scurt timp, au fost prinși și transportați în arest, la Udine.

Furto al supermercato a Pordenone e fuga in autostrada. In manette tre persone, recuperata la refurtiva: sette aspirapolvere, per un valore di circa 4500 euro.#IoSeguoTgr https://t.co/aLNgsjzQNd