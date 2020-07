Româncă prinsă în Italia când încerca să vândă aurul furat de la bătrânul pe care îl îngrijea

O româncă a fost prinsă în timp ce încerca să vândă bijuteriile din aur pe care le-a furat de la bătrânul pe care îl îngrijea.

Cel care a dat-o de gol pe româncă a fost bijutierul Giorgio Sperandio, la care femeia s-a dus să vândă aurul.

”A vrut să-i cântăresc aurul, dar am devenit suspicios și am anunțat poliția”, a spus Sperandio, proprietarul unei bijuterii din Roma, scrie Tuscia Web.

Potrivit carabinierilor, românca ar fi „încercat să vândă bijuteriile din aur în greutate de 160 de grame. La finalizarea unei investigații rapide, s-a descoperit că femeia încerca să vândă aurul care părea a fi furat de la domiciliul unui bărbat în vârstă din Ronciglione, unde lucra ca îngrijitoare”.

„Doamna a intrat în magazinul meu cerându-mi să cântăresc niște bijuterii de aur, pe care le ținea în mână, într-o pungă de plastic. Am devenit suspicios și am rugat-o pe soția mea să apeleze numărul poliției, cu care am vorbit și am raportat că este o situație suspectă”, a mai spus proprietarul magazinului.