Nu au lăsat pandemia să le fure bucuria absolvirii. Idee inedită pentru mai mulți elevi din Bistrița

După aproape două luni de la terminarea școlii, mai mulți elevi de la un la un liceu din Bistrița, care au terminat clasa a 12-a, și-au dat întâlnire la o ședință foto.

Nu a fost chiar ceremonia clasică pe care și-ar fi dorit-o, dar bucuria revederii a fost pe măsură, chiar dacă urmează despărțirea și viața de adult.

Fotograful i-a programat pe elevi la diverse ore pentru a respecta regulile impuse de autorităţi, iar tinerii au înţeles că doar aşa îşi pot imortaliza momente unice din viaţa lor.

Tinerii s-au mobilizat, s-au îmbrăcat în ținute lejere şi şi-au dat întâlnire la muzeu pentru a şi face albumul de final de an şcolar.

Cristina, absolventă: "Am venit să facem pozele pentru album, din păcate într-un număr foarte puţin şi nu ne am putut întâlni toţi astăzi, dar profităm de ocazie şi cum o să fie, o să trecem şi peste asta".

Roxana, absolventă: "Am stabilit într-un interval de 2-3 ore să venim pe rând, 10-15 copii maxim, să ne şi distanţam social."

Amalia, absolventă: "Este un moment mai greu pot să spun, pentru că nu am avut nici serbare de sfârşit de an, nu am avut o live, dar am făcut o pe internet şi a fost multă emoţie dar ne am fi dorit să fie totuşi aşa mai intens."

Deşi şi ar fi dorit să fie împreună cu profesorii din cauza distanţării, acest lucru nu a fost posibil.

Roxana, absolventă: "Ne bucurăm că am reuşit să ne întâlnim, că putem să imortalizăm cele mai frumoase momente din viaţa noastră, în ciuda faptului că ne aflam într un moment greu. Ne doream foarte mult să facem banchetul, diriginţii să ne înmâneze diplomele, să fim premiaţi."

Sorin Ileni, fotograf: "Am aşteptat după examene, să mai scadă nivelul de stres şi am hotărât pentru ziua de astăzi, o zi însorită, să îi aducem pe toţi la muzeu, dar în mai multe tranșe, pentru că având în vedere distanţarea socială, trebuie să fim doar puţini care participa la şedinţa foto."