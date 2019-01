Apel Netflix. Efectul neașteptat al documentarului despre viața criminalului Ted Bundy

După difuzarea acestuia au apărut discuții cu privire la aspectul acestuia, numeroși internauți lăudându-l pentru fizicul său, gigantul fiind nevoit să transmită un mesaj pe Twitter în care roagă abonații să nu îl mai considere pe Ted Bundy un bărbat frumos, pentru că este un criminal.

”Am văzut o mulțime de mesaje despre Ted Bundy, cum că ar fi un bărbat frumos, dar am dori să reamintim tuturor că sunt mii de oameni frumoși, dar care nu sunt criminali în serie condamnați”, a transmis Netflix.

Numeroși internauți au publicat online mesaje în care susțin că Ted Bundy este un bărbat fermecător. De altfel, acesta a fost adesea descris ca un cameleon, schimbându-și adesea aspectul pentru a evita să fie prins.

”Acesta deconectare de la realitate mă sperie, voi avea nevoie de ajutor”, a fost mesajul unei admiratoare.

”Chiar trebuia să spuneți asta”, a fost un alt mesaj apărut după postarea celor de la Netflix.

”Mă îngrijorează că voi chiar trebuie să faceți aceste menționări”, a fost un alt răspuns la postarea celor de la Netflix.

Ted Bundy a recunoscut că a ucis foarte multe femei și a fost condamnat la moarte pentru uciderea a două femei și a unei fete de 12 ani.

El a fost executat în Florida la vârsta de 42 de ani, pe 24 ianuarie 1989.

I've seen a lot of talk about Ted Bundy’s alleged hotness and would like to gently remind everyone that there are literally THOUSANDS of hot men on the service — almost all of whom are not convicted serial murderers