Netflix scumpeşte abonamentele. Cum vor fi afectaţi abonaţii din România

iStock

Netflix a majorat costul abonamentelor lunare pentru abonaţii din Statele Unite cu 13%-18%, prima măsură de acest tip luată din 2017

Platforma de streaming video Netflix, care a investit masiv în ultimii ani pentru a-şi dezvolta conţinuturi proprii, a anunţat marţi creşterea preţurilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite şi din diverse ţări din America de Sud, informează AFP.

Posesorii celor mai populare dintre abonamentele Netflix, ce permit vizionarea unor producţii video în format HD pe două dispozitive simultan, vor trebui de acum să plătească 12,99 dolari pe lună, în loc de 10,99 dolari pe lună.

Abonamentul de bază din oferta Netflix va creşte de la 7,99 dolari la 8,99 dolari, iar abonamentul extensiv, ce permite vizionarea simultană a unui conţinut pe patru ecrane în format HD, va costa 15,99 de dolari, în loc de 13,99 de dolari pe lună.

Această nouă tarifare are loc în contextul în care platforma americană a investit masiv în ultimii doi ani pentru ameliorarea ofertei sale de programe şi pentru a atrage noi abonaţi pe plan internaţional, în faţa concurenţei reprezentate de ofertele HBO, Hulu şi Amazon.

Însă, potrivit Reuters, acea decizie a condus la creşterea datoriei pe termen lung a companiei Netflix, care s-a dublat şi a ajuns la 6,5 miliarde de dolari în 2017, după ce se situa în jurul valorii de 3,36 miliarde de dolari în 2016.

Experţii se aşteaptă la o datorie de 8,83 miliarde de dolari în 2018, potrivit lui Daniel Morgan, senior manager de portofoliu în cadrul Synovus Trust Co, ce deţine 15.019 de acţiuni Netflix. Platforma online îşi va anunţa rezultatele financiare trimestriale în cursul zilei de joi.

Compania americană a dezvoltat o gamă de produse video create special pentru Netflix, precum serialele "Stranger Things", "The Crown" şi "Orange Is The New Black", dar şi lungmetrajul "Roma", regizat de mexicanul Alfonso Cuaron, care s-a impus la gala Globurilor de Aur la două categorii - "cel mai bun film străin" şi "cel mai bun regizor".

Noile tarife se vor aplica tuturor abonaţilor din Statele Unite, dar şi acelora care plătesc în dolari în America de Sud şi în regiunea Mării Caraibilor (Barbados şi Belize, de exemplu). Măsura va avea efecte imediate pentru noii clienţi şi va fi implementată în lunile următoare pentru persoanele deja abonate la acest serviciu online.

