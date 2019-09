Motivul uluitor pentru care un bărbat din India este atacat de ciori în fiecare zi

Potrivit declarațiilor sale, Shiva Kewat a încercat acum trei ani să salveze un pui de cioară blocat într-o sârmă, informează Daily Mail.

Kewat a mai spus că în fiecare zi când iese din casă, trebuie să poarte un băț după el, pentru a se apăra de atacurile păsărilor. De asemenea, de fiecare dată, bărbatul are grijă să nu le rănească.

„Dacă aș putea să le explic că am încercat doar să ajut. Săracele păsări, cred că eu le-am omorât puiul”, a mai spus Shiva.

