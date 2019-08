Un bărbat și-a bătut crunt iubita după un gest făcut de aceasta pe Facebook. FOTO

Richard Wilson a început să o lovească pe femeie, după ce a observat că a șters patru persoane din lista de prieteni, crezând că vrea să ascundă ceva de el, informează Daily Mail. Acesta a lovit-o constant timp de două ore, după ce a ieșit din duș. Atacul s-a încheiat după ce aceasta a reușit să scape și să fugă la un vecin. Acolo, ea a anunțat poliția.

,,Ieșisem din duș, eram dezbrăcată și s-a enervat pe mine pentru că am șters patru prieteni de pe Facebook. El a crezut că i-am șters pentru că nu am vrut să vadă el cine sunt. A continuat să mă bată timp de două ore, în timp ce țipam. Am crezut că o să mor“, a declarat femeia.

