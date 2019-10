TripAdvisor nu mai vinde bilete pentru atracțiile cu balene și delfini

„Scopul nostru nu este numai să protejăm viitoarele generații de delfini și balene din a fi crecute în captivitate, ci și să încurajăm industria să folosească metode alternative, precum sanctuarele de pe litoral, care se vor potrivi mai bine nevoilor animalelor”, a declarat președintele TripAdvisor.

Potrivit conducerii site-ului, această decizie este cea mai recentă și vizează perfecționarea politicii bunăstării animalelor care a fost inițiată în 2016, potrivit CNN.

Online travel giant TripAdvisor will no longer sell tickets to or make money from attractions that breed or import captive whales and dolphins. https://t.co/EFJBlIqGbI