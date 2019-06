Circul care a renunțat la animale. Publicul a amuțit când a văzut cu ce se umple scena. VIDEO

Circul Roncalli, care a fost fondat în anul 1976, folosește acum holograme 3D, pentru a umple întreaga arenă de 32 de metri.

Efectele speciale sunt produse de 11 proiectoare diferite, iar astfel, toți oamenii din sală se pot bucura de spectacolul oferit de hologramele elefanților, ale cailor sau ale peștilor.

Conducerea circului a renunțat treptat la animalele reale, iar acum folosește tehnologia viitorului. În spectacole încă sunt clovni și artiști, însă s-a recurs la folosirea hologramelor în cazul animalelor, pentru a trage un semnal de alarmă referitor la maltratarea lor în această industrie, potrivit Metro.

”Acesta este viitorul circului – un spectacol la care toată lumea se distrează și acolo unde animalele nu sunt folosite pentru amuzamentul nimănui”, spune Jan Creamer, președintele unei fundații care se ocupă de protecția animalelor.

Ok this is pretty amazing. Germany's Circus Roncalli uses Holograms instead of real animals to stop mistreatment and abuse that animals are subjected to in real circuses. pic.twitter.com/BzGF2eccGX