Multe legume sunt încă în piețe sau chiar pe câmp. În aceste condiții, fermierii se gândesc ca anul viitor să schimbe perioada de plantare.

Când toamna era mai rece, sfârșitul lui octombrie găsea butoaiele și borcanele pline cu varză și gogonele, așezate ordonat în amestecul de apă, oțet și condimente. Gustul și murarea s-ar fi perfecționat până în iarnă, când erau gata de pus pe mesele îmbelșugate.

Temperaturile ridicate pot strica murăturile

Acum, potrivit meteorologilor, este mai cald chiar și cu 8 grade Celsius față de media ultimilor ani. Așa că mulți au amânat umplerea beciurilor și cămărilor cu conserve, de teamă să nu se strice.

Rodica Soare, profesor universitar, Facultatea de Agronomie Craiova: „Temperaturile prea scăzute încetinesc procesul, temperaturile ridicate de 28-30 de grade distrug bacteriile de fermentare și nu este bine, se ajunge la un gust amărui.”

La Moțăței, în Dolj, câmpuri întregi sunt încă pline de varză, deși producătorii o vând cu 50 de bani kilogramul, iar în piețe costă un leu.

Fermierii se tem că vor pierde recolta

Vasilică Urziceanu, fermier: „În următoarea perioadă, s-ar căuta mai bine. Din cauza căldurii o bagă la acrit într-o săptămână, două, dacă nu se ține de ea, nu o pitrocește sau să îi pună ce trebuie, se moleșește și o aruncă omul.”

Aceeași soartă o au și gogonelele. Cele încă neculese încep să se înroșească pe plantă sau să se strice.

Irinel Glică, fermier: „Perioada se va mai lungi cu cel puțin 30 de zile și atunci va fi greu să mai găsească gogonele, fiindcă se duc ele, ajungând la maturitate, o să se roșească.”

Deși spun că au ajustat prețurile, unii producători se tem că vor rămâne cu multe legume nevândute.

Marcica Gâtan, producător: „Producția e foarte bună, ia uitați, e gustoasă, e bună. Prețurile 3 lei, 4 lei. Ardeiul e 2 lei, 2 lei 50. Sunt ieftine.”

Gospodinele se tem că murăturile se vor strica

Gospodinele cu experiență știu că o temperatură exterioară prea mare poate accelera procesul de fermentare. Legumele devin acre și moi, saramura tulbure, iar borcanele s-ar putea strica până în iarnă.

Femeie: „Temperatura nu a ținut cu noi și acum piața e plină de de toate, prețurile sunt foarte bune.”

În jumătatea sudică a țării, temperaturile au atins marți și chiar depășit 20 de grade Celsius.