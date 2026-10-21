Producătorii transformă recolta inclusiv în migdale sărate, caramelizate sau uscate, dar și în ulei de migdale.

La Stațiunea de Cercetare din Valu lui Traian, județul Constanța, se păstrează o adevărată colecție de migdali – peste 65 de soiuri aclimatizate în România. Printre ele se numără Nicoleta, Adeluș sau Cristi.

Înrudit cu piersicul, migdalul iubește căldura și lumina. Specialiștii spun că tocmai de aceea s-a adaptat atât de bine în Dobrogea. Din cele aproximativ 100 de hectare cultivate în România, peste 78 sunt acolo.

Alexandru Opriță, cercetător științific: „Am reușit să creăm două soiuri care sunt exclusiv ale noastre, Autofertil 1 și Autofertil 2.”

George Lămureanu, Stațiunea de Cercetare Valu lui Traian: „Dacă ai grijă de ei ca de un copil mic, le dai o formă de coroană, aplici toate tratamentele, toate lucrările, ai irigații, atunci poate fi o afacere profitabilă. Trebuie să ai timp să te ocupi exact cum te ocupi de copiii tăi.”

Unii agricultori au văzut deja oportunitatea. Paul Bălașa a obținut, pe cele 8 hectare și jumătate de livadă, circa șase tone de migdale.

Paul Bălașa, agricultor: „M-am orientat la migdal, studiam de câțiva ani, am văzut că îi merge în zona Dobrogei. Se obțin migdale crude, migdale caramelizate, migdale coapte cu sare.”

Din miez se obține inclusiv ulei de migdale. Este folosit atât în bucătărie, cât și în cosmetică.

Reporter: „Poate fi un înlocuitor pentru uleiul de măsline?”

Georgiana Bălașa, administrator de fermă: „Sigur că da. Are aceleași proprietăți și poate fi folosit în același mod.”

Anual, în România se produc aproximativ 5.000 de tone de migdale. Aproape toată producția este vândută pe piața internă.