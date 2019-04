Momentul în care un băiat dispărut în urmă cu 8 ani a fost descoperit. VIDEO

După 8 ani, un adolescent speriat și cu o cicatrice pe față a fost surprins, în orașul Newport din SUA, în timp ce le dezvăluia unor polițiști că el este băiatul dispărut în 2011. Adolescentul a povestit că a reușit să scape de răpitori, fugind de ei, scrie Mirror.co.uk.

O femeie care a fost martora incidentului a declarat că l-a observat pe băiatul agitat, stând în apropierea mașinii unui vecin. “A abordat două fete din vecini și le-a spus că s-a pierdut. Atunci, tinerele au chemat poliția. Ele sunt adevăratele eroine”.

Potrivit băiatului, acesta a fost ținut împotriva voinței sale într-un motel din Cincinnati din Ohio. Timmothy a profitat de neatenția răpitorlor săi și a fugit tocmai până în orașul vecin, unde a fost și descoperit.

Cazul misterios al băiatului a început în 2011, pe 11 mai, când tatăl său l-a lăsat la școala Greenman. Mama sa a venit puțin mai târziu pentru a-l lua pe băiat, explicându-le profesorilor că a intervenit o urgență și trebuie să-l ia acasă pe Timmothy.

