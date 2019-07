Momentul în care o femeie îi dă cu laptopul în cap iubitului ei la bordul unui avion. VIDEO

Imaginile în care la un moment dat femeia îi dă cu un laptop în cap prietenului ei au fost surprinse de mai mulți pasageri care au filmat întregul conflict.

”Vrei să te mai uiți dracului la o altă femeie?” îi transmite femeie iubitului ei care a încercat să o ignore. Aceasta nu s-a lăsat a început să țipe și să-l loveascaă spre disperarea însoțitoarelor de zbor și a celorlalți călători. Speriat de scandal un copil a început să plângă.

La un moment dat, partenerul ei s-a ridicat să coboare din avion, femeia pleacă după el și îi aplică o lovitură cu laptopul în cap. O stewardesă prisă la mijloc a fost lovită din greșeală.

Cuplul a fost debarcat, dar avionul a decolat cu o întârziere de 2 ore, deoarece o altă însoțitoare de zbor a fost chemată de acasă să o înlocuiască pe cea rănită în incident.

"You're out of control": An argument between a wife and her husband escalates on an American Airlines flight prior to departure, with the woman grabbing her husband's laptop and smashing it over his head as he tries to get up and leave. https://t.co/qT5OQ8Ugqb pic.twitter.com/vJtzA4E461