Ce a făcut o tânără când a observat că iubitul ei ”se uită la o altă femeie” în avion. VIDEO

În imagini, se vede cum femeia își lovește iubitul cu un laptop și îi reproșează că s-a uitat după o altă pasageră. În acel moment, două însoțitoare de bord au venit lângă cuplu pentru a opri conflictul, însă nu au reșit să facă nimic.

În filmare, femeia începe să își jignească iubitul, iar la un moment dat ia un laptop cu care îl lovește pe bărbat, potrivit The Sun.

În momentul în care femeia este dată jos din avion, aceasta nu mai ripostează și ”se supune” regulilor.

Incidentul ar fi avut loc pe un aeroport din Statele Unite, care urma să efectueze o cursă de la Los Angeles la Miami.

