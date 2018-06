Mobilizare internaţională, pentru o fetiţă care şi-a pierdut ursuleţul de pluş

O mulţime de oameni s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi în viaţa reală, pentru a returna unei fetiţe un ursuleţ de pluş pierdut în timpul unei călătorii.

Povestea ursuleţului pierdut a impresionat America.

Lucy nu e un simplu ursuleţ de pluş pentru această fetiţă de şase ani, pe nume Paisley. De fiecare dată când o strânge pe Lucy, Paisley aude vocea tatălui ei, care a înregistrat acest mesaj, pentru ca fetiţa să-i suporte mai uşor absenţa.

"E în Kosovo acum, în misiune cu Garda Naţională. E a treia misiune", spune copila.

Aşa că, atunci când a pierdut jucăria într-o călătorie din Pennsylvania în Rhode Island, tristeţea copilei a fost de două ori mai mare. Povestea ursuleţului pierdut a ajuns pe Facebook şi a fost distribuită de 3.000 de ori. În cele din urmă, o stewardesă l-a recunoscut pe aeroportul din Warwick, Rhode Island.

"Trecând prin aeroport, am văzut că American Airlines are o nouă mascotă la Serviciul Bagaje. Mi-am zis: "Ce drăguţ!" Apoi mă uitam pe Facebook şi am recunoscut ursuleţul", spune femeia.

Citește și A crezut că are o tumoră canceroasă în plămâni, dar de fapt era o jucărie

O echipă de la un post local de televiziune a recuperat jucăria de la aeroport şi a avut grijă să ajungă la Paisley.

Vestea ursuleţului regăsit a ajuns şi la tatăl fetiţei, care îşi poate duce la bun sfârşit misiunea cu inima mai uşoară.